Bilder: Leaker zeigt AirPower mit Apple Watch und AirPods Pro

AirPower ist noch immer in Arbeit, das hatte Leaker Jon Prosser in den letzten Wochen wiederholt behauptet. Nun hat er weiteres Material verbreitet, um diese Behauptung zu untermauern. Danach kommt eine AirPower-Ladematte, die Apple Watch und AirPods Pro aufladen kann, womöglich doch noch irgendwann auf den Markt.

Apple hat AirPower nie aufgegeben, mit dieser Behauptung hatte der in letzter Zeit recht populäre Leaker Jon Prosser in den letzten Wochen wiederholt für Aufmerksamkeit gesorgt, Apfelpage.de berichtete. Die Ladematte sei zuletzt von verschiedenen Mitarbeitern Apples getestet worden. Auch andere Beobachter sehen eine Veröffentlichung von AirPower noch als mögliche Option an, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Nun hat er sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erneut hierzu geäußert.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020