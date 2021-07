Home Betriebssystem Beta 4 von iOS 15 und iPadOS 15: Das ist neu

Beta 4 von iOS 15 und iPadOS 15: Das ist neu

Die aktuelle Beta von iOS 15 und iPadOS 15 ist mittlerweile in der vierten Version erschienen und Apple nutzt dies, um unter der Haube ein Feintuning zu betreiben und vor allem Hand bei der Usability anzulegen. Wir klären Euch auf, was neu ist

Beta 4 verbessert Safari

Mit dem Release von iOS 15 und iPadOS 15 hagelte es schnell massive Kritik am neuen Design von Safari. Was sich in den vorherigen Runden andeutete, wird nun weiter vorangetrieben – das Redesign von Redesign.

Zurückgekehrt ist eine Schaltfläche zum Neuladen neben dem Domainnamen, die einen schnellen Zugriff auf das Neuladen einer Seite ermöglicht. Zuvor war die Schaltfläche nur über eine längere Druckgeste aufgepoppt. Das Neuladen kann alternativ auch über die „Teilen“-Schaltfläche aufgerufen werden. Ein längeres Drücken auf die URL-Leiste bringt nun die Option „Lesezeichen anzeigen“.

Optisch hat Apple das Kamera-Icon im Sperrbildschirm überarbeitet, auch das Symbol für Benachrichtigungen in der App „Einstellungen“ hat einen neuen Look spendiert bekommen

MagSafe Battery Pack wird nun unterstützt

Natürlich unterstützt iOS 15 Beta 4 nun auch das MagSafe Battery Pack für das iPhone und zeigt dessen Ladestand an. Auch im Widget für die Akkuanzeigen ist die Batterie jetzt aufgelistet und wird entsprechend dargestellt. Apple hat zudem eine neue Option zum Deaktivieren von Benachrichtigungen bei der Bildschirmfreigabe oder Bildschirmspiegelung hinzugefügt.

iPadOS 15 Beta 4

Unter iPadOS hat Apple ebenfalls das Design des Browsers angepasst, was bei der letzten Beta noch nicht passierte. Nun gibt es auch hier eine separate Tab-Leiste, dies kennen wir schon von der letzten Beta von macOS 12 Monterey. Natürlich gibt es noch einige weitere Verbesserungen, diese sind uns aber besonders ins Auge gestochen. Wir gehen davon aus, dass wir bezüglich der Beta-Versionen gerade den Halbzeitstand erreicht haben – die WWDC 21 ist gut sieben Wochen her. Bedeutet also, in weiteren sieben Wochen könnte der finale Release der kommenden Betriebssysteme erfolgen.

