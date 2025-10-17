Bericht: MacBook Air mit M5 kommt im Frühling

Mitte der Woche hat Apple neue Hardware vorgestellt und das MacBook Pro, das iPad Pro und die Vision Pro mit dem neuen M5-Prozessor ausgestattet. Im Frühling 2026 soll mit dem MacBook Air ein weiteres Gerät folgen.

Das geht aus einem aktuellen Bloomberg-Bericht hervor. Nachdem die Pro-Geräte nun auf dem aktuellen Stand sind, werden auf einer Frühlings-Keynote die Einsteiger-Geräte aufgefrischt. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass bis dahin ein M5 Pro und M5 Max für das MacBook Pro bereitstehen.

Mac Studio, Mac mini und Studio Display im Anflug?

Es ist nicht der einzige Grund, aus dem man mit dem Kauf des M5 MacBook Pro warten sollte. Für Nicht-Pro-Nutzer könnte das MacBook Air M5 eine preislich attraktivere Alternative sein, während das MacBook Pro im Frühjahr mit M5 Pro oder M5 Max deutlich potenter werden könnte, ehe in gut einem Jahr das große Re-Design ansteht.

Ein neues Design werden die Einstiegsgeräte wohl nicht bekommen. Das MacBook Air besteht in dieser Form sei 2022, ein optisches Update erwartet Bloomberg frühestens 2027.

Neben den neuen Macs arbeitet Apple dem Vernehmen nach auch an einem neuen Studio Display. Während das MacBook Air M5 für den kommenden Frühling als sicher gilt, verliert der Bericht keine Worte über ein Erscheinungsdatum Mac Studio oder neue Displays. Auch der Mac mini ist noch recht frisch und wurde erst im vergangenen Jahr neu designt.