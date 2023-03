Home Smart Home Belkin legt Matter-Integration vorerst auf Eis

Belkin legt Matter-Integration vorerst auf Eis

Mit Matter soll im Bereich Smart Home eigentlich alles besser werden. Nicht wenige Kunden und Hersteller hatten die Hoffnung, dass dies für Smart Home in diesem Jahr einen entscheidenden Schub geben kann. Die Wirklichkeit ist ernüchternd und nun steigt mit Belkin zumindest der erste Hersteller temporär aus.

Belkin pausiert Bemühungen für Matter

Strenggenommen geht es hier um WEMO, wie Belkin seine Marke für Smart Home benennt. In einem Interview mit The Verge äußerte sich die globale Kommunikationschefin Jen Wei bezüglich der Integration von Matter. Diese habe man aktuell pausiert. Die Consumermarke von Foxconn suche nach Wegen, seine Produkte mit der Matterzertifizierung vom Wettbewerb abzuheben. Das kommt doch überraschend, weil man sich zur CES 2022 recht eindeutig zu Matter bekannte, Apfelpage berichtete.

Hohe Kosten und zu viele Billiganbieter

In den USA ist WEMO durchaus ein großer Anbieter, was auch am Direktvertrieb im Apple Store liegt. Daher ist diese Meldung für den neuen Standard beunruhigend. Zwischen den Zeilen ließ Wei jedoch auch durchklingen, dass man mit den Konkurrenten nicht glücklich ist. Es sei schwierig, auf einem Markt zu konkurrieren, auf dem es Dutzende von billigen IoT-Produkten gebe. Außerdem ist der Zertifizierungsprozess zeitaufwendig und kostenintensiv. Eine Lizenz für ein Produkt kostet den Hersteller 3000 US-Dollar. Außerdem ist die Weiterentwicklung deutlich aufwendiger, als von der CSA versprochen. Das treibt die Kosten nach oben und dafür hat das Preisgefüge auf dem Markt für Smart Home zu stark gelitten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!