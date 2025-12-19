Neue Activity Challenge zum vierten Advent 2025 angekündigt

Der Weihnachtsstress steuert auf seinen Höhepunkt zu, die letzten Geschenke wollen gekauft und eingepackt werden, und dann ist ja noch das Festmahl. Da kommt man kaum zum Durchatmen. Genau hier möchte Apple mit einer neuen Activity Challenge ansetzen.

Fünf Minuten Achtsamkeit

Der 21. Dezember ist in diesem Jahr nicht nur der vierte Advent, er ist auch der Welt-Meditationstag. Passend dafür legt man eine neue Activity Challenge auf, die sich super einfach erreichen lässt.

Zeit, den Weltmeditationstag zu feiern! Am 21. Dezember nimm fünf Achtsamkeitsminuten oder mehr mit der Achtsamkeits-App oder einer App auf, die Achtsamkeitsminuten zu Health hinzufügt, um dieses besondere Abzeichen zu erhalten.

Individuelle Sticker

Die Activity Challenges sind durchaus beliebt, da man neben einem speziellen Erfolgsabzeichen auch entsprechende Sticker für iMessage bekommt – mit denen sich hervorragend angeben lässt. Wichtig dabei zu wissen, die Activity Challenges stehen nur an jeweiligen Tagen zur Verfügung. Wer dies verpasst, muss bis zum kommenden Jahr warten.

