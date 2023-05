Home Hardware Beats Studio Buds+ kurz vor Start: Style-Stöpsel mit bis zu 36 Stunden Laufzeit

Apples neue Beats-Stöpsel dürften bald auf den Markt kommen. Erste Exemplare werden wohl schon an den Handel geliefert. Die neuen Ohrhörer werden mit Zwischendurchaufladen auf eine Laufzeit von bis zu 36 Stunden kommen.

Apples neue Beats-Stöpsel kündigen sich an. Die Beats Studio Buds+ waren bereits in den letzten Wochen verschiedentlich Gegenstand von Spekulationen, nun deutet sich ein bevorstehender Marktstart erneut an. Ein Foto zeigt, dass der US-Einzelhändler Best Buy den Verkauf offenbar schon vorbereitet oder aufgenommen hat.

Exclusive: Beats Studio Buds+ arrived at Best Buy pic.twitter.com/dCcHH2z1pF

Danach kommen die Beats Studio Buds+ in einem Case mit USb-C-Stecker, mit dem der Nutzer unter wiederholtem Aufladen auf eine Laufzeit von bis zu 36 Stunden kommen soll. Eine Variante ist in einem transparenten Design gehalten, das sehr an die angesagten War 2 von Nothing erinnert.

Start dürfte nicht mehr lange hin sein

Erst vor einigen Tagen war eine ziemlich informative Produktseite zu den Beats Studio Buds+ bei Amazon aufgetaucht, Apfelpage.de berichtete. Die war zwar nach kurzer Zeit wieder offline, es reichte aber bequem, alle relevanten Details der kommenden Kopfhörer offen zu legen.

Die Studio Buds+ ähneln den AirPods Pro 2, sind aber kompakter und mehr auf sportliche Anwender zugeschnitten, als solche sind sie zumindest spritzwasserresistent und kommen mit vier Aufsätzen für verschiedene Ohrformen. Außerdem eignen sich die Beats-Modelle traditionell besser für die Nutzung auch an Android-Geräten. Apple hatte die Lifestyle-Marke Beats 2014 erworben, damals zahlte man für den Kauf drei Milliarden Dollar, aus dem Beats Music-Dienst wurde später Apple Music entwickelt.

