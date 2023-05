Home Apple Beachtlich: US-Smartphonemarkt schrumpft, iPhone-Anteil steigt

Beachtlich: US-Smartphonemarkt schrumpft, iPhone-Anteil steigt

Das muss man auch erst einmal hinbekommen: Während der US-Smartphonemarkt 2023 zuletzt schrumpfte, konnte Apple seine Marktanteile in Amerika noch steigern. Zudem wächst seit Jahren der Erlös, da Apple es schafft, den Durchschnittspreis für verkaufte Geräte immer weiter in die Höhe zu treiben.

Man kann über Apples Vermarktungsstrategien sagen, was man will, jede Strategie ist erfolgreich, so lang die Kasse klingelt, was sie bei Apple seit Jahren tut. Wie erfolgreich Apple das iPhone trotz schwieriger Rahmenbedingungen nach wie vor an den Mann bringt, zeigen nicht nur Apples Quartalszahlen, sondern auch unabhängige Studien. So ergibt die Einschätzung der Marktforscher von Counterpoint Research zuletzt, dass Apples Marktanteil des iPhone in den USA im ersten Quartal 2023 von 49% auf 51% im Vergleich zum Vorjahresquartal bestiegen ist. Was für sich genommen schon eine Leistung ist, wird mit Blick auf den Gesamtmarkt noch bemerkenswerter.

Apple wächst gegen den Trend

Denn in den USA gingen die Verkäufe zuletzt deutlich zurück. In Q1 2023 wurden an die Händler rund 17% weniger Geräte als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert. Dafür hat Counterpoint zwei Gründe ausgemacht: Ein noch Corona-bedingt ausgesprochen starkes Anfangsquartal 2022 und eine Einkaufsstrategie im Weihnachtsquartal, die von einer zu optimistischen Einschätzung der Nachfrage geleitet war.

Nach wie vor wechselten Nutzer von Android zum iPhone, zumindest in den USA, so die Zahlen von Counterpoint. Bekanntlich ist dies ein typisch amerikanisches Phänomen, in den Märkten Europas zeigt sich ein vollkommen anderes Bild.

