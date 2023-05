Home Apple AR-Headset: Apple für Präsentation gut gerüstet

Nur noch wenige Wochen, bis Apples Mixed Reality-Headset enthüllt werden soll. Das Unternehmen ist zumindest für die Präsentation gut gerüstet, heißt es aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. Und nicht nur für Apple dürfte der Marktstart ein wichtiges Ereignis werden.

Apples Mixed Reality-Headset soll schon in wenigen Wochen enthüllt werden, wie es aktuell aussieht. Auf der WWDC 2023 könnte das Gadget der interessierten Öffentlichkeit erstmals präsentiert werden. Auf dieses Ereignis ist man in Cupertino gut vorbereitet, schreibt nun der bekannte Analyst Ming Chi Kuo in einer knappen Einschätzung.

Die WWDC 2023 startet am 05. Juni mit der Keynote, die Panels der weiteren Veranstaltung werden sich dem Vernehmen nach schwerpunktmäßig auf die Entwicklung von AR-Apps konzentrieren, heißt es.

Apple-Zulieferer dürften deutlich profitieren

Ming Chi Kuo identifiziert fünf Kernkomponenten, die für Apples Zulieferer von besonderer Bedeutung sind. Sie sind am kostspieligsten und daher für die Unternehmen wirtschaftlich am interessantesten: Hierzu zählen die beiden Mikro-LEDs, zwei M2-basierte Prozessoren, das Headset-Gehäuse, die 12 Kameras, die unter anderem Handgesten und die Umgebung verfolgen sollen sowie das Ladegerät des Headsets.

Neben TSMC und Sony werden laut seiner Einschätzung vor allem Everwin Precision, Cowell und Goretek von Aufträgen Apples profitieren, der Analyst sieht für die Aktienkurse der Unternehmen rosige Zeiten kommen.

Der Kunde wird indes tief in die Tasche greifen müssen, erwartet werden Verkaufspreise um die 3.000 Dollar. Der Verkaufsstart wird indes wohl erst deutlich später erfolgen, als die erste Präsentation.

