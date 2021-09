Home Apple Baut Toyota das Apple Car ab 2024?

Baut Toyota das Apple Car ab 2024?

Apple ist angeblich in Gespräche mit Toyota eingetreten: Ziel dieser Unterredungen soll ein mögliches Agreement zur Produktion eines Apple Car sein. Apple sucht bereits geraume Zeit nach Partnern für sein Autoprojekt, tut sich aber schwer.

Apple möchte ein eigenes Auto auf den Markt bringen, das kann aktuell als relativ sicher angenommen werden. Allerdings hat das Unternehmen immense Probleme, den passenden Partner für die Fertigung zu finden. Verschiedentlich wurden in den letzten Monaten dem Vernehmen nach Gespräche geführt, sämtlich aber ohne greifbare Ergebnisse.

Jüngste Station in dieser Kette ist nun Toyota: Apple hat aktuell ein Team in Asien, das mit potenziellen Partnern im Apple Car-Projekt erste Vorgespräche führt. Zuletzt waren die Apple-Vertreter in Südkorea, wo sie unter anderem mit der SK Group, einem südkoreanischen Firmenkonsortium, sowie LG über die Fertigung von Batterien für das Apple Car verhandelt haben sollen, Apfelpage.de berichtete. Was sich aus diesen Gesprächen ergeben hat, ist noch nicht bekannt.

Rollt das Apple Car ab 2024?

Apple soll nun dieses Team weiter geschickt haben, damit dessen Mitglieder mit Toyota ins Gespräch kommen, das berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Es soll beabsichtigt sein, ein Apple Car ab 2024 zu bauen. Dieses Datum war auch verschiedentlich bereits im Gespräch. Auch hier bleibt allerdings offen, ob die Gespräche mit Toyota für Apple zu positiven Ergebnissen führen, niemand der großen Autobauer möchte gern das neue Foxconn für Apple geben. Zudem macht es Apple potenziellen Partnern auch schwer: So möchte das Unternehmen offenbar aus politischen Gründen gern die Fertigung vitaler Komponenten wie der Batterien in die USA verlagern, was bei vielen potenziellen Fertigern auf wenig Begeisterung stößt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!