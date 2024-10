Home iPhone Baldiger Start: Weitere Marken unterstützen Apple Car Key

Baldiger Start: Weitere Marken unterstützen Apple Car Key

Apple Car Key ist die praktische Möglichkeit, das Auto kontaktlos per Apple Watch oder iPhone zu entsperren und zu starten. So kann der Autoschlüssel daheim bleiben, die digitale Version funktioniert auch, wenn der iPhone-Akku leer ist. Bisher ist das Feature noch recht wenig verbreitet, zu den größten Unterstützern gehört seit Beginn BMW. Doch das soll sich bald ändern.

MacRumors hat entsprechenden Code in der iOS Wallet-App gefunden. Demnach bereitet Apple die Funktion wohl für drei weitere Marken vor. Neben den schwedischen Herstellern Volvo und Polestar wird bald auch Audi mit der Technologie kompatibel sein. Der Mutterkonzern VW fehlt weiterhin.

Apple Car Key bleibt Nischenprodukt

Mit dem baldigen Start der drei Marken kommt Bewegung in die Adaption von Apple Car Key. Apple stellt die Schnittstelle seit Ende 2022 zur Verfügung, doch nur wenige Hersteller greifen auf das Angebot zurück. Lediglich BMW bietet in allen Modellen seit 2021, die Apple CarPlay unterstützen, auch Apple Car Key an.

Bei Mercedes-Benz dagegen ist nur die neue E-Klasse aus dem Jahr 2024 kompatibel, weitere Modelle dürften Folgen. VW fehlt in dieser Liste komplett.

Apple markiert die Car Key-Unterstützung in seiner Auflistung für Apple CarPlay-Modelle mit einem kleinen Schlüsselsymbol neben entsprechenden Modellen. Wie man einen Autoschlüssel zu Apple Wallet hinzufügt, erklärt Apple in diesem Support-Dokument.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.