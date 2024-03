Home Apple Bald chinesische KI im iPhone? | Apple-Silicon-Chips haben eingebaute Sicherheitslücke | Apple Watch für Android jahrelang in Arbeit gewesen? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple scheint mit dem Gedanken zu spielen, einen chinesischen Anbieter damit zu beauftragen, seine KI-Software fürs iPhone bereitzustellen. Derweil wurde bekannt, dass Apple-Silicon-Chips eine eingebaute Sicherheitslücke besitzen, die nicht mittels eines Updates behoben werden kann. Außerdem soll Apple jahrelang an einer Apple Watch für Android gearbeitet haben. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Bald chinesische KI im iPhone?

Apple plant wohl auch, chinesische KI-Modelle für iOS 18 zu nutzen. Denn laut Medienberichten soll sich der Konzern nicht nur in Verhandlungen mit Google und OpenAI befinden, sondern auch mit Baidu. Mehr dazu findet ihr hier.

Apple-Silicon-Chips haben eingebaute Sicherheitslücke

In den von Apple produzierten Prozessoren steckt eine Sicherheitslücke, die von Kriminellen ausgenutzt werden kann, um Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu stehlen. Da sie hardwarebasiert ist, kann sie nicht mittels einer Softwareaktualisierung geschlossen werden. Wie einfach es ist, dadurch auf Daten zuzugreifen, erfahrt ihr hier.

Apple Watch für Android jahrelang in Arbeit gewesen?

Apple soll angeblich in der Vergangenheit an einer Apple Watch für Android-Smartphones gearbeitet haben. Das behauptete der Konzern und reagierte damit auf eine Klage der US-Regierung, in der diese ihm unterstellt, ein Monopol auf dem Smartphone-Markt errichtet zu haben. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Jährlicher Breitbandbericht veröffentlicht

Im aktuellen Bericht liegt der Fokus auf dem 5G-Ausbau. Mehr dazu hier.

Apple beerdigt nächstes Projekt

Bis vor kurzem hat das Unternehmen an eigenen MicroLED-Displays gearbeitet, doch dieses Vorhaben wurde nun eingestellt. Mehr dazu hier.

Familie ruft per iPhone-Satellitennotruf Hilfe

Eine in Not geratene Familie konnte dank der Notruffunktion per Satellit gerettet werden. Mehr dazu hier.

WhatsApp arbeitet an Transkripten von Sprachnachrichten

Bald soll es möglich sein, Sprachnachrichten auch als Text lesen zu können. Mehr dazu hier.

