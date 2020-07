Back to School jetzt auch in Deutschland: AirPods gratis beim Mac- oder iPad-Kauf dazu

Das Back to School-Programm von Apple ist jetzt auch nach Deutschland gekommen. In diesem Jahr gibt es AirPods kostenlos dazu, wenn ihr euch einen qualifizierten Mac oder iPad kauft. Zudem erhalten Käufer noch ein wenig Rabatt auf Apple Care+.

Apple legt auch in diesem Jahr wieder sein Back to School-Programm für Bildungskunden auf. Es war bereits vor einigen Wochen zunächst in den USA gestartet, Apfelpage.de berichtete. Schon da war ziemlich sicher, dass es auch in Deutschland an den Start gehen würde.

Dieses Jahr AirPods statt Beats gratis dazu beim Mac-Kauf

In den letzten Jahren bestand die Zugabe beim Kauf eines qualifizierten Apple-Produkts für Studenten immer aus einem Kopfhörer der Beats-Reihe. Hochpreisigere Modelle gab es gegen Aufpreis vergünstigt ebenfalls.

Das hat sich nun geändert: Wer in diesem Jahr einen qualifizierten Mac oder ein iPad Pro kauft, erhält die AirPods im Case ohne drahtloses Laden kostenlos dazu. Die AirPods Pro können Kunden gegen Aufpreis ebenfalls reduziert dazu erwerben.

Damit dürften die AirPods noch einmal einen kleinen Schub erhalten. Zusätzlich können Kunden Apple Care+ für ihr neues Produkt zu einem Rabatt von 20% abschließen.Back to School gibt es für alle Studenten und andere Angehörige von Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Hochschulen. Berechtigte Kunden können sich über den Anbieter UNiDAYS direkt vor dem Kauf identifizieren, andernfalls ist ein Kontakt mit Apple per Telefon nötig, um den Status als Student zu bestätigen.

