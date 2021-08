Home Apps Autobahn-App vom Bund: 1,2 Millionen Euro für zweifelhaften Mehrwert

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. August 2021 um 17:38 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Der deutsche Staat und Digitalisierung haben ein äußerst angespanntes Verhältnis zueinander, das dürften die vergangenen 16 Monate eindrucksvoll bewiesen haben. Der Grund, warum wir diese These wieder aufgreifen, ist dabei die neue Autobahn-App, die der Bund vor wenigen Wochen vorgestellt hatte – Apfelpage berichtete.

Ernüchterung macht sich breit

Wir waren bei der Vorstellung der App dieser gegenüber neutral bis latent positiv eingestellt, schließlich bot die App ein paar spannende Informationen an: Live-Cams der Autobahn sowie eine Übersicht der Raststätten und Autohöfe. Auch eine Navigationslösung ist integriert, die aber eigentlich als mangelhaft zu bezeichnen ist. Man kann zwar Start- und Zielpunkt eingeben, dafür muss man aber den Startpunkt auch genau kennen. Eine Ortung via GPS ist nicht möglich – selbst dann nicht, wenn man die Navigation an Apple Karten oder Google Maps übergeben hat.

Hohe Entwicklungskosten

Die Navigation ist der eigentliche Mehrwert der App, doch die ist eben unzureichend umgesetzt worden und damit kommen wir zu den Kosten der App. Diese sind erheblich: Der Bund habe satte 1,2 Millionen Euro für die Entwicklung der App, die durch externe Dienstleister erledigt worden war, hingelegt, das ging aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor, die von Medienberichten zitiert wird. Hier fragt man sich auch angesichts der konstant negativen Bewertung, wofür diese Summe ausgegeben wurde.

