Ausverkauf: Apple Watch S7 wird aus den Lagern geräumt

Die Apple Watch Series 8 steht in den Startlöchern und Apple räumt die Lager von der aktuellen Generation. Bestimmte Konfigurationen der Apple Watch Series 7 sind aktuell vielerorts nur schwer oder gar nicht mehr zu kriegen. Unterdessen mehren sich Hinweise auf eine neue Apple Watch Pro.

Apple bereitet offenbar auch die Warenlogistik auf den Start der neuen Generation der Apple Watch vor: Die kommenden Modelle werden in etwa zwei Monaten erwartet und davor möchte Apple wohl noch die Lager von den alten Modellen räumen.

Das macht sich aktuell in der Verfügbarkeit der Apple Watch Series 7 bemerkbar. Diese ist teils nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gegeben, das betrifft vor allem die Apple Watch Series 7 Edition mit Titangehäuse. Hier sind in den USA, Kanada und Großbritannien teils gar keine Bestellungen mehr möglich, die 45 mm-Version kann etwa vielfach nicht mehr geordert werden.

Auch in Deutschland gibt es teilweise Einschränkungen, etwa bei der Apple Watch Edition mit Solo Loup. Allerdings ist aktuell eh nicht der ideale Zeitpunkt zum Kauf.

Kommt die Apple Watch Pro?

Denn in wenigen Monaten könnte Apple neben der Apple Watch Series 8 auch eine gänzlich neue Version der Uhr vorstellen. Diese heißt angeblich Apple Watch Pro und während sich die neuen Features wohl in Grenzen halten werden, soll Apple dieses Modell zumindest aber speziell für Outdoor-Enthusiasten konzipiert haben. Punkten werde sie etwa durch eine besonders lange Akkulaufzeit, Apfelpage.de berichtete. Wer also aktuell mit dem Kauf einer neuen Apple Watch liebäugelt, tut gut daran, noch ein wenig Geduld aufzubringen.

