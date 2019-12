Ausblick: 2020 wird das Jahr des optischen Zooms am Smartphone

Der optische Zoom wird am Smartphone 2020 einen großen Sprung machen, prognostizierten heute Analysten. Erstmals soll ein zehnfacher optischer Zoom an einem Smartphone zur Verfügung stehen. Apple hatte hier bei den zuletzt vorgestellten iPhones keine neuen Akzente gesetzt, wie es sich im kommenden Jahr verhalten wird, geht aus der nun aufgetauchten Einschätzung nicht hervor.

Das Jahr 2020 wird für den optischen Zoom am Smartphone ein Jahr großer Veränderungen werden, prognostiziert der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer aktuellen Notiz für Investoren seines Arbeitgebers TF International Securities spricht er von dramatisch verbesserten Zoom-Objektiven in Smartphones von 2020. So werde etwa Huawei das erste Smartphone mit einem zehnfachen optischen Zoom vorstellen. Zum Einsatz kommen soll dieses neue Teleobjektiv im Huawei P40 Pro. Das Smartphone wird für das erste Halbjahr 2020 erwartet.

Auch Oppo hat ein Smartphone mit einem 10X-Zoom für 2020 angekündigt, Oppo bedient traditionell eher preisbewusstere Kunden, stößt mit seinen jüngsten Modellen aber auch in Richtung Highend-Segment vor. Die Geräte von Huawei überzeugen auch Stand heute schon mit außerordentlich guten Fotos, Huawei kämpft aber außerhalb Chinas mit der Unsicherheit der Verfügbarkeit von Android. Wenn es auch immer wieder Ausnahmegenehmigungen gab, aufgrund derer neue Top-Modelle doch mit Android starten durften, sind viele Verbraucher inzwischen verunsichert.

Und was wird mit dem iPhone?

Apple hat den optischen Zoom am iPhone zuletzt nicht verändert: Bei 2X erfolgt der Übergang zum Digital-Zoom. Vor der Präsentation der iPhones von 2019 war lange über einen optischen Dreifachzoom spekuliert worden, der dann aber doch nicht kam. 2020 aber dürfte Apple in Zugzwang sein, hier ebenfalls nachzulegen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!