Home Smart Home Aus und vorbei: Home Connect Plus wird eingestellt

Was haben Osram und Conrad Connect gemein? Beides waren IoT-Plattformen aus Deutschland, die sang- und klanglos eingestellt wurden. Dazu wird ab Sommer auch Home Connect Plus zählen. Wir haben die Details.

Bosch stellt Home Connect Plus ein

Vor rund zwei Jahren schufen verschiedene Hersteller unter der Federführung von Bosch eine Plattform namens Home Connect Plus, Apfelpage berichtete. Damit wurde noch vor dem Start von Matter eine herstellerübergreifende Vernetzung ermöglicht. Interessant war die App deshalb, weil verschiedene Hersteller von hochwertigen Haushaltsgeräten auf der Plattform vertreten waren. Allen voran NEFF ist hier zu nennen. Doch dieses Projekt stirbt nun. Am frühen Nachmittag flatterte uns eine Mail in den Posteingang, wonach Bosch das Ende der Plattform zum 30. Juni 2023 ankündigte. Home Connect Plus werde ab dem 01. Juli nicht mehr angeboten und somit ersatzlos gestrichen.

Sichern der Daten wird noch möglich sein

Gleichzeitig kündigte Bosch als Betreiber noch ein weiteres Update an: Zum 01. Juni wird es ein „Feature“-Update geben, mit dessen Hilfe sich die persönlichen Daten sichern lassen – nur wofür? Diese Frage beantwortet Bosch genauso wenig wie die Frage nach dem Grund der Einstellung. Die kommt nämlich recht überraschend, ist das letzte Update gerade einmal wenige Tage alt.

Wie man am Screenshot erkennen kann, versprach man Nutzern noch, dass man die App konstant weiterentwickeln werden. Dieses Versprechen hatte also eine ausgesprochen kurze Halbwertszeit.

Wir erneuern unseren Appell

Da Bosch keine Gründe nennt, kann man nur darüber spekulieren. HomeKit, Google Home und Amazon Alexa dürften sich als zu mächtig erwiesen haben, zudem steht mit Matter ein im Kern quelloffener Standard zur Verfügung. Angesichts dessen erneuern wir unseren Appell und raten dringend von Herstellern ab, die für den Betrieb ihrer IoT-Produkten auf eine eigene Cloud setzen oder nicht an die großen Plattformen von Apple, Amazon und Google andocken wollen.

