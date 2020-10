Aus und vorbei: Alle iPhones bald ohne Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang?

Das iPhone 12 kommt zwar ziemlich sicher ohne Ladegerät und auch ohne Kopfhörer, gut und schön, aber dass das in Zukunft auch für alle anderen iPhone-Modelle gelten soll, hatten die meisten wohl noch nicht auf dem Schirm: Genau so soll es aber kommen. Auch soll in Zukunft ein USB-C-zu-Lightning-Kabel mit den Geräten mitgeliefert werden.

Wird der Aufschrei dadurch noch größer? In Zukunft werde Apple alle iPhone-Modelle ohne Netzteil ausliefern, das glaubt zumindest Mark Gurman. Der Redakteur von Bloomberg neigt nicht zu unüberlegten Behauptungen.

Auch die EarPods werden aus dem Lieferumfang aller iPhone-Modelle verschwinden, so der Branchenbeobachter weiter. Dies schließe auch die günstigeren Varianten wie das iPhone SE ein. Plausibel wäre der Schritt durchaus, hatte Apple ihn doch bereits unlängst bei Vorstellung der neuen Apple Watch-Modelle vorgemacht, allerdings bleibt den hochwertigeren Modellen hier das Ladegerät einstweilen erhalten. Die Spekulationen der letzten Wochen hatten immer deutlicher gemacht, dass Apple beim iPhone 12 auf Ladegerät und Kopfhörer verzichtet, dem Vernehmen nach, um die Kosten zu drücken. Dies möchte man nun aber wohl auch im restlichen Lineup durchziehen.

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020