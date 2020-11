Home Betriebssystem Auf Launch-Kurs: macOS Big Sur 11.0.1 in letzter Beta ist da, läuft sie rund?

Auf Launch-Kurs: macOS Big Sur 11.0.1 in letzter Beta ist da, läuft sie rund?

Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung von macOS Big Sur für alle Nutzer hat Apple heute eine vermutlich letzte Beta an die Entwickler verteilt. macOS 11.0.2 als Release Candidate kann ab sofort von allen Entwicklern auf dem bekannten Weg geladen und installiert werden. Falls keine bedeutenden Probleme mehr auftreten, wird dies die Version sein, die am Donnerstag auch die Öffentlichkeit erhält.

Apple hat heute Abend auch eine letzte Beta von macOS Big Sur 11.0.1 an die Entwickler verteilt. Dies ist wohl die endgültige Version, also die Fassung, die am kommenden Donnerstag allen Nutzern eines kompatiblen Mac zum Download angeboten werden wird.

macOS Big Sur ist nicht nur mit einem grundlegend überarbeiteten Design, einer neuen Nachrichten-App nach dem Vorbild von iOS und einem Kontrollzentrum sowie verschiedenen weiteren Verbesserungen – unter anderem in Safari – ausgestattet, sondern auch auf die Arbeit auf den neuen Macs optimiert, die mit dem M1-Prozessor laufen, mehr dazu hier.

Läuft Big Sur bei euch rund??

Vor dem Update sollten Mac-Nutzer allerdings ein wenig inne halten: in jüngerer Vergangenheit sorgten neue Hauptversionen von macOS regelmäßig für Probleme im produktiven Workflow, Apple hat möglicherweise auf noch bestehende Probleme reagiert, indem man nun mit Version 11.0.1 ein wohl bereits geplantes Update nach dem Release vorweg nimmt.

Dennoch ist ein TimeMachine-Backup vor dem Update auf Big Sur dringend angeraten und an der Stelle stellen wir noch einmal die Frage: Bemerkt ihr unter Big Sur 11.0.1 in der Beta von heute noch Probleme auf dem Mac?

