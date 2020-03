Auch Twitch dreht an der Datenschraube

Netflix hat es vorgemacht, Amazon Prime Video, Apple TV+ und YouTube zogen nach und auch der heute gestartete Streaming-Dienst Disney+ bläst ins selbe Horn – Alle reduzieren ihren Datenverkehr um mindestens 25%. Der Grund dafür ist ja hinlänglich bekannt.

Nun gab das unter Jugendlichen und Gamern so beliebte Streaming-Netzwerk twitch heute über in seinem hauseigenen Blog bekannt, sich den Maßnahmen anzuschließen. Deshalb werde man ab sofort die automatisch ausgelieferte Qualität von Full HD (1080p) auf HD (720p) reduzieren.

In der Ankündigung des hauseigenen Blogs findet man dazu auch die Beweggründe: Man tue dies um präventiv daran mitzuarbeiten, eine Überlastung der vorhandenen Infrastruktur abzuschließen. Außerdem gelte das nur für Europa und es gebe Länder, in denen man wie bisher weitermachen könne, es hier aber an einer einheitlichen Lösung mangele.

Es ist allerdings analog zu YouTube möglich, die Qualität auf Wunsch wieder auf Full HD zu erhöhen, lediglich die „Ab Werk“-Auslieferung werde auf eine HD-Auflösung reduziert. Andere Dienste wie Apple TV+ beispielsweise sind hier deutlich strenger:

While this may be frustrating, please know that we’re doing this to help ensure that internet access will continue uninterrupted in the EU. It’s important that we all do our part during this difficult and unprecedented time. Rest assured, we are doing everything we can to make sure the impact to the Twitch community is limited and, if desired, your viewers will still be able to switch back to Full HD quality manually.