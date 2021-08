Home Smart Home Auch Meross bringt mit dem Smart Air Purifier einen HomeKit-kompatiblen Luftreiniger

Seit geraumer Zeit gibt es in einer gewissen Regelmäßigkeit wieder neue Produkte für HomeKit zu vermelden, was uns wirklich erfreut. Dabei zeichnete sich vor allem Meross im vergangenen Jahr aus, wenngleich man sich hier auf Zwischenstecker und Leuchtmittel konzentrierte. Nun kündigte man einen Luftreiniger an.

Smart Air Purifier

Der Smart Air Purifier scheint ein kompakter Luftreiniger zu sein, der eine Raumgröße von gut 19 Quadratmeter abdeckt. Die Luftreinigung selbst erfolgt über ein dreistufiges Filtersystem. Ein Vorfilter soll bereits erste grobe Verunreinigungen wie Haare und Staub herausfiltern. Anschließend kommt ein HEPA-Filter der Schutzklasse 13 zum Einsatz, um Feinstaub, Pollen, Rauch und Hautschuppen zu entfernen. Ein Aktivkohlefilter gegen flüchtige Stoffe sowie Essensgerüche rundet das System ab.

HomeKit-kompatibel

Der Smart Air Purififer lässt sich dank HomeKit-Kompatibilität direkt in die Home-App integrieren und über Siri via Sprache steuern. Die Einbindung in das Netzwerk erfolgt via WLAN im 2,4 GHZ-Frequenzband. Die separate App des Herstellers ist für den Alltag nicht notwendig, wird aber für Firmwareupdates benötigt. Laut Meross hat man die zylindrische Form deshalb gewählt, um den Smart Air Purifer direkt in der Raummitte platzieren zu können

Preise und Verfügbarkeit

Bis man den Smart Air Purifier bei uns kaufen kann, wird es noch eine Weile dauern. Denn einen konkreten Termin für einen Marktstart gibt man nicht bekannt – man spricht lediglich von „Bis Ende des Jahres“. Preislich liegt das Gerät bei 169,00 US-Dollar, was in etwa dem Europreis entsprechend dürfte. Auch die Preise für Ersatzfilter und wie lange so ein Filter hält, ist man schuldig geblieben

