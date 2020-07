Auch in Deutschland: iPhone-Reparatur-Programm für unabhängige Werkstätten verlässt die USA

Apples Programm für unabhängige Handy-Reparatur-Shops kommt auch nach Deutschland. Bis jetzt war dieses Programm nur für Werkstätten in den USA verfügbar. Wie viele deutsche Shops und Läden in den übrigen neu erschlossenen europäischen Märkten sich um eine Teilnahme bewerben werden, bleibt allerdings abzuwarten, denn die Teilnahme Bedingungen dürften den aller meisten kleineren Geschäften anhaltende Magenschmerzen machen.

Apple hat sein Reparaturprogramm für unabhängige Werkstätten ausgeweitet. Dieses Programm war bis jetzt nur in den USA verfügbar und der Start in Weiteren Märkten kommt einigermaßen überraschend. Neben Kanada sind auch verschiedene deutsche Märkte auf der Liste der Länder, in denen das Programm jetzt angeboten wird, darunter auch Deutschland, wie Apple in einer entsprechenden Pressemitteilung erklärt hat.

Ab sofort können sich Reparatur-Shops auf einer gesonderten Website um die Teilnahme am Programm bewerben – ohne Garantie auf Aufnahme. Überhaupt ist fraglich, wie viele Läden von dem Angebot Gebrauch machen wollen.

Apple stellt hohe Hürden auf

Lange hallte die Forderung nach Zugang zu originalen Ersatzteilen und Anleitungen für die iPhone-Reparatur durch die einschlägigen Kreise der Branche, dann hat Apple geliefert. Wer an dem Programm teilnimmt, erhält Zugang zu allem, was er braucht: Originale Hardware – zu erwerben zum Einkaufspreis für Apple-Partner – und alle Ressourcen, die für eine erfolgreiche Reparatur benötigt werden. Doch es gibt jede Menge Einschränkungen, über die wir bereits in dieser Meldung berichtet hatten: Teilnehmende Shops verpflichten sich, ausschließlich Original-Komponenten vorzuhalten. Da die meisten Läden auch Produkte weiterer Hersteller reparieren und Apple sich das Recht auf unangekündigten Stichproben einräumt, entsteht hier ein Quell unübersehbarer Konflikte.

Auch muss der Kunde unterschreiben, ein iPhone bei einem nicht von Apple autorisierten Partner reparieren zu lassen, was sein Vertrauen schmälern könnte. Zudem gelten die eingeräumten Kontrollrechte und weitere Aspekte der Datenhaltung noch für fünf Jahre nach Ausscheiden aus dem Programm. Vor diesem Hintergrund dürften sich viele Shop-Betreiber eine Bewerbung sorgfältig überlegen.

