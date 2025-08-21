Apple TV+ kündigt den Start der zweiten Staffel von „Palm Royale“ für Mitte November 2025 an

Apple TV+ kann auch Comedyserien, wobei diese auch immer einen kritischen Blick inkludieren. Dies trifft auch auf den Überraschungserfolg „Palm Royale“ zu, dessen zweite Staffel vor über einem Jahr angekündigt wurde. Nun hat der Streamingdienst angekündigt, dass diese noch in diesem Herbst erscheinen wird.

Zweite Staffel startet Mitte November

Die Serie spielt in den späten 1960er-Jahren in Palm Royale und beleuchtet auf zuweilen sehr bissige Art und Weise, was es benötigte, um in der damaligen Zeit in die besseren Kreise aufzusteigen. Sie entwickelte sich zu einem Überraschungserfolg und bekam logischerweise eine Fortsetzung. Nun kündigte man via Pressemitteilung an, zu wann diese anlaufen wird. Die zweite Staffel knüpft nahtlos am Staffelfinale der ersten Staffel an: In der zweiten Staffel wird Maxine, gespielt von Kristen Wiig, nach einem skandalösen öffentlichen Zusammenbruch zur Außenseiterin. Sie muss ihren enormen Scharfsinn und ihre Gerissenheit nutzen, um ein für alle Mal zu beweisen, dass sie nicht nur dazugehört, sondern vielleicht auch das Zeug hat, die Stadt zu regieren. Dabei deckt sie unerzählte Wahrheiten auf und versteht endlich, worauf diese Stadt wirklich aufgebaut ist: Geheimnisse, Lügen und gelegentliche Verbrechen. Neben Wiig kehrt auch Laura Dern in ihre Hauptrolle zurück. Wie das ganze aussehen wird, lässt sich ab dem 12. November 2025 exklusiv auf Apple TV nachverfolgen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.