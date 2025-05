Aqara Camera Hub G5 Pro im Test: Outdoor-Kamera mit Top Nachtsicht | REVIEW

Der Aqara Camera Hub G5 Pro überzeugt im Test mit einer sehr guten Material- und Bildqualität sowie vielen nützlichen Funktionen. Selbst bei schwachem Licht liefert das Nachtsicht-Feature scharfe Farbvideos. Der mitgelieferte Standfuß ist für eine fixe Wandmontage nur bedingt geeignet. Dass eine Outdoor-Kamera über USB-C statt 230 V betrieben werden muss (WiFi-Version ohne PoE), ist zumindest fraglich. Die aktuellen Preise von knapp 150 Euro (WiFi-Version) beziehungsweise 170 Euro (PoE-Version) sind sehr fair.

Der Markt an smarten Kameras mit HomeKit Secure Video wird immer größer und auch im Outdoor-Bereich gibt es einige sehr brauchbare Geräte – so etwa die Eve Outdoor Cam. Nun hat auch Aqara nachgelegt und eine Außenkamera mit HomeKit auf den Markt gebracht. Besonders spannend: Es gibt neben einer klassischen WiFi- auch eine Ethernet-Variante (PoE). Außerdem dient die Kamera als Aqara-Hub. Wird der Camera Hub G5 Pro seinem Namen gerecht?

Hohe Materialqualität

Der Camera Hub G5 Pro kommt in der klassischen Aqara-Verpackung: Alles ist recht minimalistisch und platzsparend verpackt, eine kurze Anleitung sowie zwei Schrauben und Dübel liegen bei. Letztere könnte Aqara weglassen, da man ohnehin zu hochwertigem Befestigungsmaterial greifen sollte und somit nur unnötiger Müll entsteht. Auch fände ich es gut, wenn Aqara nicht jedes Produkt zusätzlich in Folie einwickeln würde.

Die Kamera ist über eine 1/4-Zoll-Schraube an einem Mehrgelenkarm befestigt, der wiederum in die Wandhalterung gesteckt wird. Das Material und alle Gewinde machen einen sehr guten Eindruck. Auf der Rückseite der Kamera befindet sich ein USB-C-Port, an dem das mitgelieferte USB-C-Kabel angeschlossen wird. Mit dem beilegenden Schraubendreher kann man die Rückseite der Cam öffnen; darunter befindet sich eine Reset-Taste sowie die Setup-Codes für HomeKit und Aqara.

PoE vs. USB-C (oder doch 230 V) – eine schwierige Entscheidung

Bei der PoE-Version könnt ihr die G5 Pro über ein Ethernet-Kabel betreiben, das an einem PoE-fähigen Switch oder Router hängt. Mit Hinblick auf den Heimmarkt China oder die USA ist diese Entscheidung natürlich sinnvoll, da das Thema Outdoor-Überwachung dort einen ganz anderen Stellenwert als bei uns hat und vermutlich schon andere PoE-Kameras an den Wänden hängen. Auch ist das Nachrüsten eines Ethernet-Kabels in den weniger massiven Häusern verhältnismäßig leicht. Bei uns sieht die Sache schon anders aus: Die PoE-Variante der G5 Pro kommt als Outdoor-Cam vermutlich nur bei Neubauten in Frage oder wenn jemand einen größeren Aufwand für das Verlegen eines LAN-Kabels auf sich nimmt.

Doch dass die WiFi-Variante einer für den Außenbereich beworbenen Kamera mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist, finde ich schwierig. Klar, für den Innenbereich ist das sinnvoll und man braucht keine größeren „Kenntnisse“ von Elektrik. Aber aus den meisten Außenwänden baumeln vermutlich normale dreiadrige Kabel (L-N-PE), wo vielleicht eine Außenbeleuchtung vorgesehen war. In diesem Fall müsste man ein USB-C-Kabel bis zum Verteiler nachziehen und dort irgendwie mit Saft versorgen. Meiner Meinung nach, wäre es sinnvoller gewesen, die G5 Pro mit einem 230-V-Anschluss zu versehen und ein Netzteil im Gehäuse zu integrieren.

Denn nicht zuletzt frage ich mich, wie lange das dünne offenliegende USB-C-Käbelchen Wind und Wetter standhält. Für Ethernet und Strom gibt es zumindest wetterfeste Erdkabel. Zudem existiert keine Dichtung hin zum USB-Port der Kamera. Bei der PoE-Variante liegt immerhin noch ein Gummiring bei, der das Ethernet-Kabel abdichten soll.

Aqara-Standfuß nicht ideal, aber Nachrüsten einfach

Auch wenn die mitgelieferte Halterung einen stabilen Eindruck macht, macht sie mich nicht glücklich. Denn der Gelenkarm kann den Winkel der Kamera nur entlang der vertikalen Achse verstellen. Eine horizontale Anpassung ist nicht vorgesehen, da die Kamera auf einer halbkreisförmigen Arretierung der Halterung sitzt (s. Bild oben). Das schränkt die Ausrichtung bei einer festen Montage an der Wand enorm ein.

Wer eine sehr flexible Befestigung benötigt, muss auf die Mounts eines Drittanbieters umsteigen. Dank der 1/4-Zoll-Schraube – eine gängige Größe für Stative und Halterungen – ist das aber sehr einfach. Mein Aqara Camera Hub G5 Pro sitzt nun auf einer Wandhalterung, die ein 360-Grad-Kugelgelenk hat. Nachteil dieser Alternative: Das Stativ muss das Gewicht der Kamera aushalten.

Nutzung in Aqara Home und Apple Home

Wenn die Kamera mit Strom verbunden ist, begibt sie sich automatisch in den Pairing-Modus. Ich habe sie dann über den Aqara-Code in Aqara Home eingebunden. Anschließend kann man sie auch noch über Matter in HomeKit einbinden. Die Kamera fungiert sogar als Matter-Controller und als Thread-Border-Router. Für Aqara-Geräte kann die G5 Pro auch die Rolle des Zigbee-Hubs übernehmen. Etwa auf den Aqara Hub M3 kann man folglich komplett verzichten.

In der Aqara-Home-App gibt es eine Vielzahl an Funktionen, zum Beispiel eine Fahrzeug-, Personen- und Paketerkennung oder einen KI-Geräuschfilter. Für eine effektive Nutzung der Dienste legt euch Aqara aber den neuen HomeGuardian-Dienst nahe. Dahinter steckt ein Cloud-Speicher mit verschiedenen KI-basierten Aufzeichnungsfunktionen. Als Verwender von HomeKit Secure Video ist der HomeGuardian jedoch eher obsolet. Mir persönlich fehlt eine integrierte Spotlight-Konfiguration, um ohne Automationen den Strahler schalten zu können (etwa bei Erkennen einer Person).

In Apple Home macht der Aqara Camera Hub G5 Pro eine wirklich gute Figur. Selbst bei der WiFi-Variante ist die Verbindung sehr stabil und Videos laden schnell. In Aqara Home kommt es dagegen hin und wieder zu Verbindungsproblemen. Auch die Bedienung sowie die Einbindung in HomeKit-Automationen klappt einwandfrei. Einziger Wermutstropfen: Manchmal gehen die Lampen der Kamera ohne einen nachvollziehbaren Grund an. Ob der Auslöser jedoch HomeKit oder Aqara selbst ist, kann ich nicht sagen.

Super Bild – auch nachts

Der Sensor hat 4 MP und nimmt Videos mit einer Auflösung von 1.520 p auf. Das klingt erstmal nach nicht sehr viel, ist bei einer Outdoor-Überwachungskamera aber durchaus über dem Durchschnitt. Und im Alltag macht die Videoqualität einen wirklich guten Job. Vor allem bei Tageslicht erhält man auf einige Meter Entfernung vergleichsweise scharfe Bilder mit vielen Details. Weiter entfernte Objekte werden verständlicherweise unscharf. Mit einem Sichtfeld von 133 Grad erfasst die Kamera einen großen Bereich. Was man wissen muss: Die volle Auflösung erhält man beim Livestream nur in der Aqara-App. In Apple Home ist die Auflösung geringer.

Selten kommt es vor, dass ich einen Marketing-Sprech im Testbericht aufgreife. Aber die „Premium True Full Color Night Vision“ genannte Nachtsicht macht ihrem Namen alle Ehre. Selbst bei nur geringsten Lichtverhältnissen zeigt der Aqara Camera Hub G5 Pro ein gutes farbliches Bild – wirklich beeindruckend. Sollte es doch zu dunkel sein, schafft das integrierte LED-Spotlight etwas Abhilfe.