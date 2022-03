Home Smart Home Aqara Camera Hub G2H Pro ist nun verfügbar

Aqara Camera Hub G2H Pro ist nun verfügbar

Wer eine Indoor-Überwachungskamera sucht und gerne das gewisse Mehr an Ausstattung haben möchte, sollte die Aqara Camera Hub G2H Pro ins Auge fassen. Die ist ab sofort auch via Amazon verfügbar.

Aqara Camera Hub G2H Pro

Aqara sollte eigentlich das werden, was nun Meross ist: Ein extrem günstiger Hersteller für HomeKit-fähiges Zubehör. Das hat man etwas verschlafen, doch die Produkte sind wirklich sehr interessant und nun gesellt sich die Aqara Camera Hub G2H Pro dazu. Der Clou an der Kamera, was das Modell so interessant macht, ist der integrierte Zigbee-Hub. Da die Kamera selbst HomeKit-zertifiziert ist, lassen sich so Zigbee-Geräte von Aqara in HomeKit einbinden.

Aufseiten der Kamera ist alles dabei, was aktuell technischer Standard ist: Die Auflösung der Kamera beträgt 1080p HD, unterstützt einen Weitwinkel von 146° und bietet mit Infrarot eine Nachtsichtfunktion. Auch eine Gesichtserkennung ist dabei. Aufnahmen werden mittels HomeKit Secure Video verschlüsselt übertragen, man kann aber auch lokal abspeichern. Der Kartenslot nimmt dabei microSD-Karten mit einem Fassungsvermögen von 512 GB auf und verschlüsselt diese hier ebenfalls.

Die Kamera selbst ist dabei recht kompakt, gerade einmal 8 cm hoch. Die Standfläche gibt der Hersteller mit 5 cm x 5 cm an, was in einem Regal oder an einer Decke für eine platzsparende Installation sorgt. Eine Metallplatte bzw. Klebestreifen sind im Lieferumfang enthalten. Manko ist hier allerdings die Stromversorgung, da Aqara auf Micro-USB setzt – ein entsprechendes Kabel mit USB-A auf der anderen Seite ist im Lieferumfang enthalten. Das Netzteil muss aber separat beigesteuert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Kamera ist nun auch auf Amazon erhältlich, nachdem sie nur im Apple Store gelistet war. Die UVP liegt bei 75,99 Euro, aber wir haben noch einen Rabattcode in petto: Tragt den Rabattcode PRG2HPRO an der Kasse ein und der Preis wird auf 64,59 Euro reduziert:

