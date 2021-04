Home Apps AppSalat: Was ist der „Wings for Life Run“?

AppSalat: Was ist der „Wings for Life Run“?

Verfasst von David Haydl // 30. April 2021 um 12:23 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Am 9. Mai um 13 Uhr startet der diesjährige „Wings for Life Run“ auf der ganzen Welt. Das ist ein Laufbewerb, der über eine App moderiert wird. Wie das funktioniert und was der Hintergrund ist, lest ihr im heutigen AppSalat.

Aber warum gibt es den „Wings for Life Run“ eigentlich? „Wings for Life“ ist eine gemeinnützige Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Forschungsprojekte und Studien zur Heilung von Querschnittslähmung zu fördern. Dabei fließen die gesamten Startgelder in diese Projekte. So wurden seit dem Start der Stiftung im Jahr 2014 29,3 Millionen Euro gesammelt und 239 Projekte unterstützt. 59 Studien sind derzeit aktiv.

Und so funktioniert’s

Noch bis zum 9. Mai ist eine Anmeldung für den App Run auf der Homepage des Bewerbes möglich. Hat man sein Konto angelegt, muss man nur noch den App Run auswählen und die Startgebühr in Höhe von 20 Euro entrichten. Danach kann man sein persönliches Kilometer-Ziel für den Lauf festlegen.

Hier kommt auch schon die App ins Spiel. Damit starten alle Teilnehmer auf der ganzen Welt zur selben Zeit, nämlich am 9. Mai um 13 Uhr. Dann wird man vom virtuellen „Catcher Car“ innerhalb der für das festgelegte Kilometer-Ziel angegebenen Zeit eingeholt. Parallel dazu unterhält euch die App und moderiert den Lauf.

Um sich auf den Modus mit dem „Catcher Car“ vorzubereiten, bietet die App auch einen Trainingsmodus. Dort definiert man ebenfalls ein Kilometer-Ziel und läuft einmal los. Dabei wird man wieder vom virtuellen „Catcher Car“ eingeholt, wobei man auch beim Training von diesem nicht eingeholt werden darf.

Die App für den „Wings for Life Run“ gibt es kostenlos im App Store. Als Startgebühr werden wie erwähnt 20 Euro verlangt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!