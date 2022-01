Home Apps AppSalat AppSalat – Updates: Tweetbot und Parcel mit neuen Funktionen

AppSalat – Updates: Tweetbot und Parcel mit neuen Funktionen

Im App Store ist derzeit wieder einiges los. An allen Ecken tauchen neue Updates auf. Zwei davon wollen wir uns im heutigen AppSalat widmen.

Tweetbot: Weitere Widgets, „Löschen und bearbeiten“ und mehr

Vielen dürfte bestimmt schon aufgefallen sein, dass die Entwickler von Tweetbot in letzter Zeit mit Aktualisierungen gerade so um sich werfen. Erst vor zwei Wochen erschien die letzte größere neue Version und nun ist es mit Version 6.9 wieder so weit.

Diese bringt vorwiegend einige neue Widgets mit sich. Das „Stats“-Widget zeigt einen oder mehrere Tweets mit den Anzahlen an Antworten, Retweets, Zitaten und Likes. Eine kompaktere Version davon ist der „Followers Count“, der die Followerzahl am Homescreen ausgibt. Dann gibt es noch das „Timeline Image“-Widget, das ein Foto aus der Timeline zur Anzeige bringt.

Profile lassen sich nun ganz einfach über die Teilen-Ansicht von iOS und iPadOS mit anderen Personen teilen. Und das Speichern von Videos ist ähnlich einfach, das kann man ab sofort über das Kontextmenü eines Clips tun.

Am wohl spannendsten ist das neue „Löschen und bearbeiten“-Feature. Solltet ihr einmal einen Tweet verpatzen, könnt ihr diese Option aufrufen, sodass der Post gelöscht und der Text daraus noch einmal in die Erstellen-Ansicht kopiert wird. Daraufhin könnt ihr Anpassungen vornehmen und den Post neu veröffentlichen.

In den App-Einstellungen veränderten sich auch einige Dinge. Es kamen neue App-Icons und eine Ansicht zum iCloud-Status dazu.

Parcel: Neue Pins für die Karten-Ansicht

Sollte man sich öfters in der Situation befinden, dass man auf mehrere Pakete von einem Lieferdienst wartet, empfiehlt es sich, sich nach einer App umzusehen, die den Status von allen Lieferungen anzeigen kann. Eine Option in diesem Haufen an Apps ist Parcel.

Parcel kommt nun mit neuen Pins für die Kartenansicht in der App und im Widget. Diese sollen besser anzeigen, was an einem markierten Ort mit einem Paket passierte. So sieht man durch diese Änderung zum Beispiel auf einen Blick, wenn sich eine Lieferung auf dem Zustellfahrzeug befindet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!