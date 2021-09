Home Apps AppSalat AppSalat – Updates: Planny, Streaks, Apollo

Es geht weiter mit App-Updates, die speziell für iOS und iPadOS 15 herauskamen. In dieser Ausgabe des AppSalat werden wir untersuchen, was sich über den Sommer in Planny, Streaks und Apollo tat.

Planny 6: Geteilte Listen, Markdown und vieles mehr

Things 3, Todoist und OmniFocus, die großen Player in der To-Do-Liste-Kategorie, kennt jeder, doch auch Planny ist eine gute Option zum Erfassen und Verwalten seiner Aufgaben. Nun wurde die nächste große Version der App für iOS und iPadOS 15 veröffentlicht, das hat sie drauf.

In Planny könnt ihr nun Listen mit anderen Nutzern der App dank iCloud teilen. Das bedeutet, dass jede Person die Aufgaben sieht und bearbeiten kann und diese einer Person auch zugewiesen werden können. Auch Anhänge sind in geteilten Listen für alle Beteiligten sichtbar. Handelt es sich bei einem Anhang um ein Markdown-Dokument, wird dieses in Planny 6 außerdem gleich richtig formatiert dargestellt, die Formatierungsbefehle für das Dateiformat verschwinden.

Der Entwickler vereinfachte auch die Navigation an mehreren Ecken. Zum Beispiel beim Wechsel zwischen offenen, geplanten und erledigten Task, das geht nun über ein horizontales Wischen. Auf Geräten mit einem großen Bildschirm platziert die App mehrere Spalten nebeneinander, sodass mehr Inhalte auf einem Bildschirm Platz haben.

Zusätzlich werden nun zeit- oder ortsabhängige Benachrichtigungen unterstützt. Diese können selbst dann zugestellt werden, wenn ein Fokus-Modus, der diese blockieren würde, aktiv ist. Drag-and-Drop funktioniert nun auch am iPhone und für iPadOS 15 gibt es XL-Widgets. Außerdem ist Planny nun mit dem Always-On-Display der Apple Watch kompatibel.

Streaks: Weiterentwicklungen bei Widgets, Benachrichtigungen und mehr

Wenn es um das Verfolgen von Gewohnheiten geht, ist Streaks unsere erste Wahl. Nachdem Version 7 unlängst unter anderem mit der Möglichkeit zum Teilen von Aufgaben gekommen war, fügte der Entwickler nun einige Neuerungen von iOS und iPadOS 15 neben manch anderen Dingen hinzu.

Wie viele andere Apps auch kommt Streaks nun mit mehreren XL-Widget. Eines zeigt nur vier Aufgaben an, das andere vereint alle Gewohnheiten auf einer Seite. Im Zuge dessen wurde auch das „Punkte“-Widget überarbeitet, dieses kann nun Tasks von allen vier vorhandenen Seiten abrufen.

Veränderungen gibt es auch bei Benachrichtigungen. Infos zu Timers werden als zeitabhängig zugestellt, Benachrichtigungen werden mit dem dazugehörigen Icon für die Aufgabe präsentiert und der Wortlaut wurde verbessert. Weiters baute der Entwickler neue Aufgaben-Icons und Tasks zur Verfolgung des Alkoholkonsums ein.

Apollo: Weitere Widgets, Safari-Erweiterung und mehr

Bei diesem Thema scheiden sich wohl die Geister, doch unserer Meinung nach ist Apollo besser als die eigentliche Reddit-App. Nicht nur läuft die App zuverlässiger, sie bietet auch um Längen mehr Features. Nun erschien das Update für iOS und iPadOS 15, schauen wir, was es kann.

Euch mag es vielleicht schon auf die Nerven gehen, wir erwähnen es trotzdem: Es gibt neue XL-Widgets am iPad. Diese zeigen entweder mehrere Posts (im Grid oder in einer Liste) oder ein oder mehrere Fotos. Apollo bot bisher schon eine ziemlich große Sammlung an Widgets und es ist schön zu sehen, dass diese nun noch weiter ausgebaut wurde.

Auch umfassend war schon immer die Sammlung an alternativen App-Icons. Nun kommen zwei weitere für alle Käufer und Abonnenten des Ultra-Plans dazu. Noch dazu gibt es zwei Widgets, die das Icon in Großformat anzeigen.

Zu guter Letzt wird mit Apollo 1.11 eine Safari-Erweiterung für iOS und iPadOS eingeführt. Diese hört auf den Namen „Open in Apollo“ und macht im Grunde genau das, nämlich Reddit-Links in Apollo öffnen. Ansonsten wurden noch Dinge wie „Quick Note“ integriert.

