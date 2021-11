Home Apps AppSalat AppSalat –Updates: Linea Sketch 4 und Tweetbot 6.6

Im App Store tut sich jeden Tag viel und immer kommen einige Updates dazu. So nun auch für Linea Sketch und Tweetbot 6. Wir gehen im heutigen AppSalat durch, was die Aktualisierungen für die beiden Apps umfassen.

Linea Sketch 4

Wie beim Lesen unserer AppSalat-Ausgaben auffallen sollte, gibt es viele Apps, die sich ums Zeichnen oder das handschriftliche Erfassen von Notizen drehen. Jede ist dabei ein wenig anders aufgebaut, was gut ist, da der Nutzer so selbst entscheiden kann, was für ihn am besten passt. Eine App aus diesem großen Haufen ist Linea Sketch, die nun bei Version 4 anlangte. Folgende Updates erhielt die App.

Während man bislang in Linea Sketch nur auf seine Handschrift beschränkt war, können Notizen nun auch getippt werden. Dafür bauten die Entwickler einen neuen „Annotation“-Modus ein. Dieser lässt sich auch mit dem Kritzeln-Feature verwenden, welches Apple mit iPadOS 14 einführte. Einige Formatierungsoptionen sind auch mit dabei, wie etwa die Möglichkeit zum Vergeben einer Textfarbe.

Weiters sind die Wasserfarben-Pinsel neu. Wie die Bezeichnung nahelegt, werden damit Pinselstriche so dargestellt, als hätte man sie mit Wasserfarben gezogen. Diese neue Pinsel-Art unterstützt auch die verschiedenen Druckstufen des Apple Pencils. Umgesetzt wurde das so, dass der Strich dicker wird, je fester man aufdrückt.

Zu guter Letzt können Ebenen von nun an gesperrt werden. Das ist dann praktisch, wenn man will, dass sich deren Inhalte nicht mehr verändern können. Das einzige, was dann noch geht, ist die Neuanordnung von Ebenen. Sie können nicht mehr bearbeitet, verbunden oder mit dem Lasso gewählt werden.

Tweetbot 6.6

Twitter-Clients gibt es wie Sand am mehr und einer sticht unserer Meinung nach besonders heraus: Tweetbot 6. Das liegt primär daran, dass die Entwickler die App mit der neuesten Twitter-API bauen, die mehr Features bietet, auf die Developer Zugriff haben. Schauen wir uns nun an, welche es davon in Tweetbot 6.6 schafften.

Die erste neue Funktion ist das Erstellen von Umfragen. Beim Absetzen eines Tweets können die Auswahlmöglichkeiten nun angefügt werden und man kann festlegen, wie lange die Umfrage gültig ist. Das Voting ist leider noch immer nicht möglich, was dem Fakt, dass die Twitter-API das noch nicht kann, geschuldet ist. Laut den Update-Infos für Version 6.6 soll das aber nachgeliefert werden, sobald es die API erlaubt.

Auch kam beim Erstellen von Tweets eine Option zum Eingrenzen der Personen, die auf einen Tweet antworten können. Wir brauchen das eher selten, dennoch ist es nice-to-have.

