Home Apps AppSalat AppSalat: Neue Features für Mela und Just Track

AppSalat: Neue Features für Mela und Just Track

Es stehen einmal mehr neue App-Updates an. Darunter erhielten auch die Apps Mela und Just Track jeweils eine Aktualisierung. Was diese genau ändern, lest ihr in dieser AppSalat-Ausgabe.

Mela: Teilen von Rezepten

Der Entwickler hinter der RSS-App Reeder veröffentlichte gegen Ende des letzten Jahres eine neue Rezept-App: Mela. Vor wenigen Tagen kam mit Version 1.2 das mittlerweile schon zweite größere Update heraus.

Dieses bringt das Teilen von Rezeptsammlungen mit anderen Personen mit sich. Das Ganze funktioniert dabei über iCloud, was bedeutet, dass die anderen Personen ebenfalls die App und eine gültige Apple ID benötigen. Geteilte Sammlungen können dann gemeinsam bearbeitet werden. Feeds und Lesezeichen werden nicht mit eingeladenen Accounts synchronisiert.

Just Track mit Widgets ausgestattet

Just Track ist auch noch relativ neu und soll ein zentraler Ort sein, um alle möglichen Zahlenwerte aufzuzeichnen. Das können etwa das aktuelle Gewicht oder eine gewisse Distanz sein. Einige Daten lassen sich dabei auch automatisch aus Apple Health importieren, sodass man sie nicht manuell verwalten muss. Gleichzeitig ist es möglich, sich Ziele zu setzen und Statistiken einzusehen.

Mit Version 1.3 führte der Entwickler jetzt erstmals Widgets ein. Das eine zeigt einen ausgewählten Eintrag auf dem Startbildschirm an. Optional lässt sich zusätzlich dazu das Diagramm mit den vergangenen Statistiken einblenden. Das andere zeigt alle Einträge, die zum aktuellen Tag vervollständigt werden können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!