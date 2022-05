Home Apps AppSalat AppSalat: MusicBox ab sofort im App Store und ein Update für Apollo

Pünktlich zur WWDC stellen noch einige Entwickler Updates und neue Apps in den App Store. Zwei davon, MusicBox und eine Aktualisierung für Apollo, schauen wir uns im heutigen AppSalat an.

MusicBox: Eine To-Do-Liste für neue Musik

Gewöhnliche To-Do-Apps oder Apps zum Verfolgen von Filmen und Serien sind bei Weitem nicht mehr neu. Es gab allerdings noch keine App zur Aufbewahrung von Musik, welche man später anhören möchte. Auch in Spotify und Apple Music sucht man so etwas vergeblich. Mit MusicBox änderte sich das jetzt.

Die App ist auf iOS, iPadOS und macOS zu einem einmaligen, geringen Preis von 2,99 Euro verfügbar. Sie dient als Speicher für Musik, welche man nicht sofort anhören kann oder möchte. Songs und Alben lassen sich entweder in der App, über Kurzbefehle oder über das Teilen-Menü von iOS, iPadOS und macOS hinzufügen. Für einen besseren Überblick gibt es die Möglichkeit zur Vergabe von Tags, außerdem kann man verschiedene „Smart Search“-Filter einrichten, welche Inhalte auf Basis von bestimmten Kriterien anzeigen.

Apollo 1.13: Erweiterte Benachrichtigungen

Zwar ist eine offizielle App von Reddit im App Store vorhanden, allerdings ist diese in unseren Augen nicht so gut wie Apollo. Apollo bietet nicht nur ein flüssigeres Benutzererlebnis, sondern auch eine Menge mehr Features und zahlreiche alternative App-Icons sowie eine große Sammlung an Widgets. Vor wenigen Tagen kam Version 1.13 der App heraus, welche bessere Benachrichtigungen und viele neue App-Icons mit sich bringt.

Apollo ist nun dazu in der Lage, eine Benachrichtigung zu senden, wenn gewisse Kriterien auf einen Post in einem Subreddit zutreffen. So kann man zum Beispiel eine Nachricht erhalten, wenn ein bestimmter Nutzer einen Post erstellte. Obendrein lassen sich nun Erinnerungen an einen Post einstellen und man erhält auf Wunsch einen Hinweis, wenn ein Beitrag in einem Subreddit beliebt ist.

