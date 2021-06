Home Apple AppSalat-Kommentar: Liebe Entwickler, bitte baut SharePlay in euren Apps ein

Während der WWDC 2021 kündigte Apple SharePlay für FaceTime an. Während Roman und Lukas im Apfelplausch die Funktion eher belächelten, bin ich anderer Meinung. In meinen Augen sollte diese Funktion in so vielen Apps wie nur möglich integriert werden. Warum?

Was ist SharePlay nochmals genau? Es handelt sich dabei um eine neue Funktion, die sich in Kombination mit FaceTime nutzen lässt. Ihr könnt damit (in erster Linie) Multimedia-Inhalte von eurem iPhone, iPad oder Mac teilen und anderen Teilnehmern des Telefonats auch die Steuerung übergeben. Zusammen Filme, Musik, Podcasts und mehr hören? Ab Herbst ist das möglich.

Gerade in der Pandemie mit Social-Distancing ist das Ganze (auch wenn sich die Situation zum Glück gerade bessert) hilfreich, da man Musik, Filme, Serien und weitere Dinge dennoch gemeinsam genießen kann. Und wenn man ein Apple TV zur Hand hat, kann man diesen zum Abspielen der Inhalte verwenden. Auf dem iPhone oder iPad ist dann die FaceTime-Ansicht eingeblendet, sodass die Interaktion mit seinen Kontakten erleichtert wird.

SharePlay funktioniert aber nicht nur mit Apps von Apple. Zum Schluss des Segments am Montag kündigte man an, dass Entwickler Zugriff auf eine API bekommen werden. Diese erlaubt eine simple Implementierung von SharePlay in einer App!

Aber warum bin ich an SharePlay so interessiert?

Dass mich SharePlay anspricht hat einen persönlichen Grund, der ebenfalls mit der Pandemie zusammenhängt. Seit nun etwas mehr als zwei Jahren führe ich mit meiner besseren Hälfte eine glückliche Fernbeziehung. Das heißt aber auch, dass uns in der Regel nur die Wochenenden für eine gemeinsame Zeit übrigbleiben. Diese wurden uns zu Beginn des allerersten Lockdowns für drei Wochen leider genommen und FaceTime wurde zum wichtigsten Kommunikationsmittel.

Gleichzeitig gingen auch die gemeinsamen Fernsehabende, die bei uns regelmäßig an der Tagesordnung stehen und einen hohen Stellenwert haben, flöten. Als Alternative entdeckten wir die Chrome-Erweiterung Teleparty (hieß früher Netflix Party). Diese funktionierte aber nicht wirklich gut, daher freue ich mich umso mehr auf SharePlay.

Verwendungszwecke

Apple verriet auf der Keynote nur die halbe Wahrheit im Hinblick auf SharePlay. Man zeigte nämlich nur vor, wie die Neuerung im Zusammenspiel mit Apple Music, Apple TV+ und Co. arbeitet. Tatsächlich kann praktisch jedes Objekt eines Programmcodes über die API übertragen werden. Um zu unterstreichen, was ich damit genau meinte, fand ich hier ein gutes Beispiel.

Aufgrund der vielen möglichen Verwendungszwecke lautet meine Botschaft an dieser Stelle: „Liebe App-Developer, bitte baut SharePlay in euren Apps ein!“. Diese Bitte betrifft primär Apps wie Netflix, Disney+, Spotify, Pocket Casts und ähnliche. Ich wünsche mir ferne, dass Entwickler über den Tellerrand hinausdenken und die neue Schnittstelle an vielen Stellen einbauen – sofern es natürlich Sinn ergibt.

An dem von mir gezeigten Beispiel sieht man eindeutig, dass alle Entwickler von der API profitieren können. Ich kann mir gut vorstellen, dass SharePlay auch in Kalender-Apps zur gemeinsamen Planung eine gute Figur machen könnte.

Ab wann ist SharePlay verfügbar?

Ab dem Herbst sind die neuen Betriebssystem-Versionen zum Download verfügbar. Im September könnt also vermutlich auch ihr SharePlay ausprobieren.

Wie seht ihr SharePlay? Ein Gimmick oder eine richtige tolle Möglichkeit, die über die Pandemie hinaus spannend ist?

