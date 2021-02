Home Apple AppSalat: Apple präsentiert „Apps für eine Minute Entspannung am Tag“

In diesem AppSalat wollen wir wieder eine AppStore-Story näher betrachten. Vor kurzem stellte Apple nämlich „Apps für eine Minute Entspannung am Tag“ (Affiliate-Link) vor. Welche das sind, zeigen wir euch hier! Danke fürs Lesen.

Oak – Meditation & Breathing

Oak will mit einfachen Übungen etwas Entspannung in euren Alltag bringen. Einerseits hält die App Atemübungen, Programme für das Meditieren und angenehme Sounds zum Einschlafen bereit. Das Interessante ist dabei, dass die Atemübungen schon innerhalb von zwei Minuten absolviert werden können. Man muss also nicht zwingend viel Zeit investieren, um sich aus dem Stress des Alltags zu holen und sich zu entspannen. Andererseits bietet Oak mehrtägige Kurse mit verschiedenen Meditationsübungen.

Oak ist eine kostenlose App im App Store.

WaterMinder

WaterMinder hilft euch dabei, täglich ausreichend viel Flüssigkeit zu euch zu nehmen. Trinken steigert nämlich die Konzentration und beugt Kopfweh vor. Zu Beginn gibt man sein Gewicht oder ein eigenes Trinkziel ein, auf Basis dessen die App regelmäßig Erinnerungen ans Trinken zuschickt. Eine Grafik zeigt dabei, wie weit man von seinem täglichen Ziel entfernt ist. Zusätzlich wird man durch die Trophäen zum Trinken animiert.

WaterMinder kann für 5,49 Euro aus dem App Store geladen werden.

Seven – 7 Minuten Training

Seven bietet kleine Workouts, für die ihr nur sieben Minuten eurer Zeit herschenken müsst. Diese konzentrieren sich dabei auf verschiedene Bereiche, so gibt es in etwa Videos für den Muskelaufbau oder den Gewichtsverlust. Insgesamt gibt es über 200 verschiedene Trainings, wobei man für kein einziges davon ein separates Trainingsgerät braucht.

Seven bekommt ihr kostenlos im App Store. Ein Abo für 9,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro pro Jahr aktiviert alle verfügbaren Workouts.

Wisdo

Sollten einfache Entspannungsübungen wie das Atmen mithilfe von Oak nicht mehr helfen, sollte man mit anderen Leuten darüber reden. Natürlich kann man das Gespräch mit Freunden oder Familienmitglieder suchen. Oft kann es aber auch hilfreich sein, mit Personen, die die gleichen Stresszustände schon erlebten, zu reden. Diese Möglichkeit bietet Wisdo. Zum einen gibt es Gruppen zu verschiedenen Themen, denen man beitreten kann. Zum anderen kann mit anderen Leuten aus diesen Gruppen direkt chatten.

Wisdo ist eine kostenlose App im App Store. Für 43,99 Euro schaltet ihr alle Features der App frei.

