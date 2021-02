Home iPhone Teuerstes iPhone am beliebtesten: iPhone 12 Pro Max ist populärstes 5G-Smartphone in den USA

Das iPhone 12 Pro Max ist das beliebteste 5G-Smartphone in den USA. Damit schaffte das teuerste von Apples aktuellen Top-Modellen an die Spitze der Verkäufe. Diese wird indes ganz und gar von Apple dominiert.

In den USA präsentiert sich der Smartphonemarkt in Hinblick auf die Verteilung der Marktanteile gänzlich anders, als im Rest der Welt, wie etwa Europa. Es ist daher nicht wirklich überraschend, dass in einer aktuellen Erhebung das iPhone 12 einen hervorragenden Platz beziehungsweise hervorragende Platzierungen einnimmt. Eine kleine Überraschung gibt es dann aber doch: Das iPhone 12 Pro Max (Affiliate-Link) liegt in diesem Ranking ganz vorn.

Ermittelt wurden die populärsten 5G-Modelle, gemessen an ihren Verkaufszahlen in den USA. Insgesamt 33 Smartphones sind in der Erhebung abgebildet worden.

In 49 von 50 Bundesstaaten der USA lag das iPhone 12 Pro Max ganz vorn, damit kauften die Amerikaner das teuerste Modell des aktuellen Lineups am liebsten.

Das iPhone 12 steht in den USA auf dem Treppchen

Ganz generell hat Apple in dem Ranking aber das Rennen gemacht. Die ersten drei Plätze gehören dem iPhone 12: Hinter dem iPhone 12 Pro Max folgt fast überall das iPhone 12, dahinter hat sich das iPhone 12 Pro eingereiht. Auf Platz vier findet sich dann erstmals die Konkurrenz in Form des Galaxy S20+ von Samsung. Der fünfte Platz geht ebenfalls an Samsung, das Galaxy S20 Ultra konnte sich hier einreihen.

Auch eine andere Sache wird deutlich: Der amerikanische Smartphonemarkt ist relativ langweilig geworden: Bis Platz 14 finden sich nur Apple und Samsung auf den Plätzen, erst vergleichsweise weit unten hat es ein Modell von LG geschafft, aufgenommen zu werden, konkret das V60 ThinQ. LG steckt mit seinen Smartphones allerdings auch schon seit Jahren in der Krise und versucht mit einer Restrukturierungsmaßnahme nach der anderen, aus der Defizitzone herauszukommen. Bis jetzt ist hier keine Trendwende abzusehen.

