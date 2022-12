Home Daybreak Apple Apples Satellitenpläne | Neue Betas für Developer | Physischer Sicherheitsschlüssel in iOS 16.3 – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch mehr zu Apples Plänen, was die Satellitenkommunikation angeht. Außerdem sind neue Betas erschienen und physische Sicherheitsschlüssel mit iOS 16.3. Das und mehr gleich hier.

Neue Satellitenkommunikation

Diese Woche erst startete die Satellitennotruffunktion für das iPhone 14 und 14 Pro. Aktuell ist es nur möglich, einen Notruf per Textnachricht abzuschicken. Apple plant aber anscheinend noch viel mehr. So soll es in Zukunft auch möglich sein, über Satellit Telefonanrufe zu tätigen und im Internet zu surfen.

Neue Developer-Betas sind erschienen

Mit dem Release von iOS 16.2 und co. sind nun auch wieder neue Developer-Betas erschienen. Aktuell zeigen sich noch keine großen Neuerungen, eine Übersicht über alle erschienenen Versionen findet ihr hier:

iOS 16.3 bringt physische Sicherheitsschlüssel

Mit iOS 16.2 führt Apple die Ende-zu-Ende Verschlüsselung für fast alle Dienste ein. Aktuell nur in den USA verfügbar, wird diese Anfang 2023 auch in anderen Ländern ausgerollt. Apple kann einem dann nicht mehr helfen die Daten wiederherzustellen, wenn man sein Gerät verlieren sollte. Eine Möglichkeit dies zu tun, ist dann der physische Sicherheitsschlüssel. Also eine Nummer, die man sich merkt oder notiert, mit der dann das Backup wiederhergestellt werden kann.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon. Euch noch einen schönen und angenehmen Donnerstag!

