Darkroom rollt in Version 6.3 Color Grading aus

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Dezember 2022 um 11:27 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Was ist der größte Vorteil eines iPhones in Bereich Fotografie? Neben Computational Photography lassen sich die Bilder direkt vor Ort bearbeiten, die richtige App vorausgesetzt. Dafür kann man unter anderem auf Darkroom zurückgreifen und hier gibt es ein wichtiges Update.

Darkroom 6.3

Darkroom gehört zu den beliebtesten Bildeditoren auf dem iPhone, iPad und lässt sich dank Apple Silicon auch auf dem Mac nutzen. Mit Version 6.3 gehen die Entwickler nun den nächsten großen Schritt und bieten erstmals dediziertes Color Grading an. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Wir freuen uns, heute die neue Darkroom+-Funktion Farbkorrektur ankündigen zu können, die kreative Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet, die bisher in Darkroom nicht möglich waren. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Ihren Fotos und Videos einen unverwechselbaren Stil zu verleihen und um Voreinstellungen zu erstellen. Oh, und es ist auch unser erstes neues Tool auf höchster Ebene seit Frames im Jahr 2018!

Mit den vier Farbkorrekturrädern können Sie jetzt den Gesamtton Ihres Fotos oder Videos anpassen, indem Sie die Farbe, Sättigung und Luminanz global oder in den Lichtern, Mitteltönen oder Schatten ändern. Es ist bemerkenswert, wie weit Sie allein mit diesem neuen Darkroom+-Werkzeug bei der Erstellung einzigartiger stilistischer Looks gehen können.

Um das neue Werkzeug in der Symbolleiste auf dem iPhone unterzubringen, haben wir auch die Symbolleiste rollen lassen. Wenn Sie nach dem Verlaufswerkzeug suchen, müssen Sie wahrscheinlich ein wenig nach rechts scrollen. Dies ändert nichts an der Zugänglichkeit von „Markieren“ und „Ablehnen“. Diese Aktionen sind weiterhin durch Wischen nach rechts oder durch Tippen auf den kleinen Pfeil nach links in der Symbolleiste zugänglich.

Für Bestandskunden kostenfrei

Wer Darkroom in der Abo-Version, auch als Darkroom+ gekennzeichnet, hat, kann auf die neue Funktion kostenfrei zugreifen. Dies kostet 5,99€ pro Monat oder 29,99€ pro Jahr – es ist offensichtlich, die Kunden in das Jahresabo zu drängen. Allerdings lässt sich Darkroom auch auf dem Mac und dem iPad verwenden, das relativiert den Preis etwas. In unseren Augen auf jeden Fall eine mehr als attraktive Option zu Lightroom:

