Apples Release Notes: Die Updates für nächste Woche im Überblick

Gestern Abend hat Apple die Release Candidates für iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 und vision OS 2.2 veröffentlicht. Diese Versionen unterscheiden sich normalerweise nicht mehr von den später für alle verfügbaren Updates. Aus den Release Notes von Apple lässt sich demnach der volle Funktionsumfang schließen.

iOS 18.2 bringt einige neue Features

In der nächsten Woche erwarten wir die Veröffentlichung der fertigen Punkt-Updates. Die vollen Release Notes der gestern veröffentlichten Testversionen gibt Apple ausschließlich auf Englisch an. Zudem wird kein Unterschied zwischen den Regionen gemacht, weshalb auch bei uns sämtliche Apple Intelligence-Hinweise auftauchen, die es in der EU aber erst im kommenden April geben wird.

Was bei uns alles neu sein wird, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst. Die vollen Release Notes zu iOS 18.2 könnt ihr bei MacRumors nachlesen.

watchOS 11.2 kann Videoaufnahmen pausieren

Etwas ruhiger geht es bei den anderen Betriebssystemen zu. iPadOS 18.2 ist nahezu deckungsgleich mit iOS 18.2. Bei watchOS gibt es neben einigen Verbesserungen eine neue Funktion in Bezug auf die Kamerasteuerung. Wer ein Video über das iPhone aufnimmt und per Apple Watch überwacht, kann nun dank einer neuen Funktion die Aufnahme pausieren. Vorher war nur das Starten und Beenden möglich. Die Video-Pause hat Apple mit der iOS 18-Hauptversion im iPhone eingeführt.

Wie im Stadion dank visionOS 2.2

Wer eine Vision Pro besitzt, kann sich den Stadionbesuch bald sparen. Dank visionOS 2.2 können Sport-Fans im Multiview-Feature bis zu fünf Spiele gleichzeitig schauen. Bisher wird das aber nur für Spiele der MLS und MLB angeboten. Eine Ausweitung auf andere Länder und Sportarten steht aktuell noch in den Sternen.

Apple Music und Apple TV unterstützen „natürliche Suchanfragen“

Wer nach einem Song oder einem Film suchen will, kann das ab sofort über alle Plattformen verteilt mit natürlicher Sprache tun. Sucheingaben wie „Filme mit Hunden“ oder „Songs zum Relaxen“ sollen zu brauchbaren Ergebnissen führen, auch wenn man den vollen Titel oder die Lyrics nicht kennt.

Bei all der Update-Flut scheint macOS 15.2 es ruhiger angehen zu lassen. Hier sind neben den Apple Intelligence-Features nur weniger Neuerungen bekannt. Ein davon betriftt AirPlay, Apfelpage berichtete.

iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2, HomePodOS 18.2 und vision OS 2.2 erscheinen in der kommenden Woche, voraussichtlich schon am Montag oder Dienstag.

