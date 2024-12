Home Apple Nikolaus im 2024er Countdown: Heute „Wonka“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. Dezember 2024 um 12:00 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Heute ist Nikolaus und somit haben wir ein doppeltes Highlight, denn der Freitag läutet auch das Wochenende ein. Passend zum Anlass hat sich Apple heute für einen Film entschieden, der für Fantasie und Träumereien steht.

Tag 6 im 2024er Countdown

Bereits in jungen Jahren träumt Willy Wonka (Timothée Chalamet) von seinem eigenen Schokoladengeschäft. Doch Schaum wie so manch anderer Traum ist das nicht. Mit dem Laden ist es ihm sehr ernst. Deshalb hat er auch viel Zeit damit verbracht, um die Welt zu reisen und an verschiedensten Orten seine Techniken zu verbessern. Doch bevor alles überhaupt richtig in Gang kommen kann, ist es schon fast wieder aus mit dem Traum vom eigenen Laden. Denn das mächtige Schokoladenkartell legt dem exzentrischen Wonka jede Menge Steine in den Weg. Aber ohne die Erlaubnis des Kartells geht nun mal leider gar nichts, die Ladentür muss verschlossen bleiben. Aber Wonka lässt sich auch davon nicht unterkriegen. Er sprudelt regelrecht vor Ideen, wie er seine schokoladigen Leckereien trotzdem unters Volk bringen kann. Alleine ist er dabei auch nicht. Die kleine Noodle (Calah Lane) ist ebenfalls mit dabei. Außerdem kann Wonka auf die Unterstützung der skurrilen Oompa Loompas setzen.

„WONKA Trailer German Deutsch (2023)" von YouTube anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

