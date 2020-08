Apples jüngste Kursgewinne machen Tim Cook zum Milliardär

Tim Cook hat es durch die jüngsten kräftigen Kursgewinne der Apple-Aktie in den Club der Milliardäre katapultiert. Allerdings gehört er damit noch längst nicht zu den reichsten Menschen der Welt, wohl aber führt er eins der wertvollsten Unternehmen aller Zeiten.

Applechef Tim Cook könnte sich ab sofort Milliardär nennen, wenn er besonderen Wert darauf legte. Anhand einer Einschätzung von Bloomberg wird klar, dass der CEO von Apple jetzt die Marke eines persönlichen Vermögens in Aktien von mehr als einer Milliarde Dollar geknackt hat. Grund dafür ist der jüngst beobachtete starke Anstieg der Apple-Aktie. Dem Papier geht es schon seit einigen Wochen wieder gut, es zog allerdings noch einmal kräftig an, nachdem Apple in Zeiten von Corona überraschend solide Quartalszahlen vorgelegt hatte.

Tim Cooks Reichtum hält sich noch in Grenzen

Cook legt zumindest auf Basis seines öffentlichen Auftretens keinen gesteigerten Wert auf extremen Reichtum: Bereits seit 2015 hatte Cook mehrmals erklärt, den Großteil seines Vermögens spenden zu wollen, seither hat er diesen Worten auch immer wieder Taten folgen lassen. Sowohl Cook aus seinem privaten Vermögen, als auch Apple spenden regelmäßig etwa für die Opfer von Katastrophen, wie erst jüngst nach der Verwüstung der libanesischen Hauptstadt, Apfelpage.de berichtete. Cook spendet indes besonders gern zum Wohl der Interessen unterdrückter oder diskriminierter Minderheiten.

Unterdessen ist der Reichtum des Applechefs zwar für sich genommen märchenhaft, in Relation zu anderen Tech-Managern aber eher überschaubar. An der Spitze der Liste der Milliardäre steht Amazons Jeff Bezos, auch die Chefs von Google und Facebook sind weit oben zu finden. Die Schätzungen ihrer Vermögen besorgte Bloomberg anhand der Auswertung verpflichtender Mitteilungen an die Börsenaufsicht und der Kursentwicklung der jeweiligen Aktien.

