Home Sonstiges Apple-Zulieferer TSMC will Fabrik in Deutschland bauen

Apple-Zulieferer TSMC will Fabrik in Deutschland bauen

Apples größter und wichtigster Chip-Zulieferer TSMC engagiert sich verstärkt auch außerhalb von Taiwan. Hintergrund ist die Sorge, China könnte die Inselrepublik in den kommenden Jahren stärker bedrängen. Von einer Seeblockade bis hin zu einer Besetzung scheint heute alles möglich. Angesichts dieser Lage diversifiziert TSMC seine Produktion und eine Fabrik in Europa steht auch im Raum.

Apples wichtigster Zulieferer hochmoderner Prozessoren TSMC fertigt seine Chips aktuell vorwiegend in seinem Heimatstaat Taiwan, Hintergrund dieser Politik ist die Bestrebung, das geistige Eigentum von TSMC zu schützen ebenso wie der Umstand, dass an wenigen Orten auf der Welt die extreme Dichte an qualifiziertem Personal für die hochgradig komplexe Fertigung in den kleinsten Prozessen für Halbleiter zu finden ist.

Doch nun setzt auch bei TSMC der Drang nach geografischer Diversifizierung ein. Angesichts einer immer erdrückenderen Drohkulisse Chinas gegenüber dem kleinen Taiwan möchte sich auch der größte Halbleiterfertiger der Welt breiter aufstellen.

Kommt eine tSMC-Fabrik nach Dresden?

Zunächst errichtet TSMC zwei Fabriken im amerikanischen Staat Arizona. Applechef Tim Cook stellt diesen Schritt gern als Schritt für mehr iPhone-Chips aus Amerika da, tatsächlich geht es TSMC aber wohl eher um die üppigen Subventionen und Steuererleichterungen, die in Arizona bereits zugesagt wurden.

Ähnliche Hilfen erwartet sich das Unternehmen zweifellos auch in Europa, wo eine weitere TSmC-Fabrik entstehen soll. Dieses Werk könnte am deutschen Halbleiter-Standort Dresden entstehen, wie zuletzt die Financial Times berichtet. Anfang des Jahres soll ein hochrangiges Management-Team nach Dresden kommen, um Gespräche über eine mögliche Ansiedlung zu führen.

Keine iPhone-Chips aus Dresden

Aus dem Werk in Dresden würden aber keinesfalls iPhone-Chips kommen. Dort würde TSMC nur die Fertigung deutlich größerer Strukturbreiten ansiedeln, die Chips im 22-28nm-Prozess sind für die Automobilindustrie von zentraler Bedeutung, werden allerdings auch jetzt schon in Dresden gefertigt.

Auf diese Weise wird die neue Fabrik von TSMC dem Halbleiterstandort Dresden womöglich nicht nur positive Dynamik bringen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!