Apple zu Notch im MacBook Pro: Haben das sehr smart gemacht

Apple äußert sich zur Notch am MacBook Pro. Diese Lösung sei wirklich gut gelungen, so das Unternehmen. Sie gebe dem Nutzer viel Raum auf den Displays der neuen Geräte. Die Nutzerschaft ist gespalten.

Apple hat die Notch tatsächlich exportiert: Neben dem iPhone, verfügt nun auch das MacBook Pro (Affiliate-Link) über eine Notch, das neue MacBook Air von 2022 soll dem Beispiel folgen. Nun hat sich Apple zu dieser Frage geäußert, die in der Käuferschaft natürlich zu Diskussionen führte.

Shruti Haldea, bei Apple zuständig für Pro-Produkte im Mac-Lineup, wird in einem Interview mit einer Apple-typischen Einschätzung zitiert. Die gefundene Lösung für das Display des MacBook Pro sei eine wirklich smarte Umsetzung, so Haldea. Man habe die Menüleiste einfach dort oben platziert und der Nutzer erhalte beim 16 Zoll-Modell tatsächlich die vollen 16 Zoll Diagonale. Insgesamt sei die Lösung einfach großartig anzuschauen.

Nutzer sind geteilter Meinung

Tatsächlich blieb der ganz große Aufschrei in der Käufergemeinde aus. Viele Nutzer finden sogar Sympathie für das neue Design in sich, andere indes überlegen gar, ihren schon geplanten Kauf des neuen Modells noch aufzuschieben und empfinden dieses Design als extrem hässlich. Dabei scheint das Lager der Befürworter und der Notch-Hasser in etwa gleich groß zu sein, natürlich Zeit für uns, euch nach eurer Meinung zu fragen.

Werdet ihr das neue MacBook Pro aufgrund der Notch nun am Ende gar nicht kaufen?

In einer früheren Meldung berichteten wir über die Performance der kleinsten Konfiguration des neuen MacBook Pro 14 Zoll.

