Apple zeigt Einblick in seine Dramaserie Little Voice

Apple hat einen ersten Blick auf seiner kommenden Dramaserie “Little Voice” gewährt, die von J.J. Abrams für Apple TV Plus produziert wurde. In den Hauptrollen werden Sara Bareilles und Jessie Nelson zu sehen sein.

Was uns in “Little Voice” erwartet

Die bald erscheinende Drama-Serie “Little Voice” ist eine Liebeserklärung an die vielfältige Musik New Yorks mit Brittany O´Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Phillip Johnson Richardson und Kevin Valdez in den Hauptrollen.

In der Serie folgen wir Bess King, einer einzigartigen begabten Darstellerin, die um ihre Träume kämpft, während sie sich mit Ablehnung, Liebe und schwierigen Familienproblemen konfrontiert sieht. Untermalt wird “Little Voice” von der wunderbaren Stimme für den Grammy und Tony Award nominierten Sängerin Sara Bareilles, welche die Originalmusik komponierte.

Premiere im Juli

Der erfolgreiche J.J. Abrams ist als ausführender Produzent für die Serie eingebunden worden, dessen Unternehmen Bad Robots Productions sie produziert. Ab dem 10. Juli 2020 ist “Little Voice” auf Apple TV Plus abrufbar und ist der gleiche Tag an welchen der Antikriegsfilm “Greyhound” mit Tom Hanks als Commander eines Zerstörers zu sehen sein wird.

Zur Zeit bietet Apples Streamingdienst nur eine überschaubare Anzahl Serien, Filme und Dokumentationen wie “For All Mankind”, “Little America”, “Amazing Stories” und “The Morning Show”, die auch in Deutschland verfügbar sind.

-----

