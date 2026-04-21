Apple werkelt an iOS 26.4.2

Am gestrigen Abend stellte Apple bereits die nächste Dev-Beta von iOS 26.5 bereit, der offizielle Release dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Davor wird es allen Anschein nach noch ein weiteres Bugfix-Update geben.

Apple bereitet wohl iOS 26.4.2 vor

Apple hat bereits mit iOS 26.4.1 ein Bugfix-Update bereitgestellt, doch insbesondere die Problematik der unzuverlässigen Push-Notifications ist nicht behoben worden. So überrascht es nicht, dass Apple an einem weiteren Update werkelt. Wie aus den Server-Logs von MacRumors hervorgeht, bereitet Apple intern iOS 26.4.2 vor. In der Vergangenheit war dies ein äußerst zuverlässiger Indikator.

Könnte noch in dieser Woche erscheinen

Bei iOS 26.4.1 war Apple vergleichsweise schnell unterwegs, innerhalb von zwei Tagen veröffentlichte Apple jene Aktualisierung. Wir gehen davon aus, dass sich dies wiederholt und wir noch in dieser Woche mit dem Update rechnen können. Sollte dem nicht so sein, dürfte Apple die Freigabe für die kommende Woche vorbereiten.