Apple wirbt um Vertrauen: Neue Kinderschutzmaßnahmen können nicht von Dritten missbraucht werden

Apple wirbt weiter um Vertrauen in sein neues System zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch: Dieses sei so gestaltet, dass Dritte wie Regierungen keine Chance hätten, es etwa zur Unterdrückung Andersdenkender zu nutzen. Sicherheitsforscher bleiben skeptisch.

Apple ist weiter darum bemüht, Bedenken hinsichtlich seines neuen Systems zum Kampf gegen Kinderpornographie zu zerstreuen. In einem neuen Papier (Affiliate-Link) hat man noch einmal verschiedene Mechanismen vorgestellt, die dabei helfen sollen, einen Missbrauch durch Dritte zu erschweren beziehungsweise zu verhindern.

Apple selbst geht in seinem Papier davon aus, dass es unmöglich sei, die Entwicklung für etwas anderes als dem Kinderschutz, wie er von Apple vorgesehen ist, zu verwenden. Dazu tragen verschiedene Faktoren bei: Einerseits nennt Apple hier das iOS-Update. Apple verteilt weltweit die selben iOS-Updates, es sei nachprüfbar, wenn hier regionale Abweichungen eingeführt werden. Allerdings ist dies nur von Sicherheitsforschern nachprüfbar, die eins von Apples für diese Arbeiten speziell entsperrten iPhones erhalten haben.

Regulär ist iOS nach wie vor ein verschlüsseltes System. Doch daneben könne auch an anderer Stelle angesetzt werden.

Apple werde den Index aus kinderpornographischen Bildern, mit denen die Fotos der Nutzer lokal abgeglichen werde, stets von mindestens zwei Organisationen beziehen. Zugleich sollen externe Gutachter die Datenbank und die Implementierung des Abgleichs überprüfen können, ferner werde Apple die zugrundeliegenden Hash-Werte der Datenbank überprüfbar machen, die mit iOS und macOS ausgeliefert wird. Damit wäre es möglich, die Integrität der Datenbank zu überprüfen und so sicherzustellen, dass keine Dritten hieran manipuliert haben.

Refusal of any country’s local lawful requirements is refusal of a country’s entire market.

They won’t be able to operate illegally within a country, acting as a sovereign nation-corporation.

Where & how exactly is Apple betting it can defy lawful orders? https://t.co/ana2bOAeCp

— Katie Moussouris (she/her) is fully vaccinated (@k8em0) August 14, 2021