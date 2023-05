Home Daybreak Apple Apple wirbt für den App Store | Apple TV+ mit Personalproblemen | Google bringt den Falter – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Wochenende ist nicht mehr weit, nur noch ein paar Stunden. Inzwischen werfen wir einen Blick auf den letzten Tag in Apple-Land. Apple möchte Entwickler von den Vorzügen des App Stores überzeugen, bevor das Sideloading kommt.

Apples App Store war lange das Maß der Dinge, um Apps auf ein iPhone zu bringen, das könnte sich bald ändern, zumindest in Europa. Apple nutzt die verbleibende Zeit, um für den App Store und seine Vorzüge zu werben und zwar bei Entwicklern. Wie man das macht, dazu lest ihr hier mehr.

Apple TV+ geht ein Manager von der Fahne

Apple TV+ verliert einen seiner leitenden Manager. Der sollte die Expansion im Sportstreaming vorantreiben, doch daraus wird jetzt wohl nichts. Mehr über die Hintergründe, soweit sie bekannt sind, lest ihr hier.

Google bringt den ersten Falter und ganz viel KI

Gelegentlich schauen wir auch einmal etwas ausführlicher auf das, was die Apple-Konkurrenz tut. Einen guten Grund dafür bot sich heute, nachdem Google gestern Abend spannende neue Hardware vorgestellt hat: Es gibt nun ein faltbares Pixel und auch ein Pixel-Tablet, mehr über diese spannenden Innovationen könnt ihr hier lesen.

Und auch softwareseitig gibt es spannende Neuigkeiten von der Android-Konkurrenz. Google setzt hier konsequent auf KI, etwas, das wir bei Apple nicht sehen und sehen werden, hier dazu mehr Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Dell hat einen neuen Monitor auf den Markt gebracht, der war schon früher angekündigt worden und zielt auf anspruchsvolle Nutzer, hier die Infos.

Wie würde ein zerschlagenes Apple aussehen?

Was wäre, wenn man Apple als Gesamtkonzern zerschlagen und in eine Reihe unabhängiger Firmen überführen würde? Mit dieser spannenden und heute gar nicht mehr so abwegigen Frage beschäftigte sich unser Kolumnist, hier lest ihr seine Gedanken dazu.

Twitters Verschlüsselung hält nicht, was sie verspricht

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte Twitter einmal versprochen, aber daraus wird nichts, zumindest noch nicht so bald. Die neuen verschlüsselten Direktnachrichten sind nicht wirklich sicher, daran wird sich wohl auch in absehbarer Zeit nichts ändern, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in das Wochenende wünschen.

