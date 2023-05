Home Hardware Dell 32″ UltraSharp Monitor mit 6k startet für unter 3000 Euro

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Mai 2023 um 15:32 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Anfang des Jahres fand die CES 2023 in Las Vegas statt und verschiedene Hersteller präsentierten interessante Computer-Monitore, die eine ernsthafte Alternative zum Pro Display XDR darstellen. Dazu zählt auch der UltraSharp-Monitor von Dell in 32″ mit einer 6k-Auflösung. Dell kündigt nun den Marktstart mitsamt Preis an.

Dell UltraSharp 32″ 6k-Monitor

Apple verlangt für sein Pro Display XDR mindestens 5499,00 Euro, hinzu kommen noch knapp 1100,00 Euro für den Standfuß. Dafür gibt es eine Displaydiagonale von 32″ mit einer 6k-Auflösung und maximaler Spitzenhelligkeit von 1600 Nits.

Der Dell UltraSharp-Monitor bietet ebenfalls 32″ mit einer Auflösung von 6k an und verbaut als einer der ersten Hersteller ein IPS-Black-Panel. Dieses soll vor allem deutlich bessere Schwarzwerte liefern. Anbei einmal eine kurze Übersicht der neuen Spezifikationen:

31,5-Zoll-6K-Panel (6144 x 3456)

IPS Black-Technologie

HDR 600 zertifiziert

2000:1 Kontrast

99% DCI-P3

100% sRGB

Integrierte 4K HDR CMOS Webcam

Verstellbar mit 20-Grad-Neigung

Zwei 14-W-Lautsprecher

Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung

Thunderbolt 4/USB-C-Hub

140-W-Ladefunktion für Laptops

2x Thunderbolt 4-Anschlüsse

3x USB-C-Anschlüsse

2x USB-A-Anschlüsse

HDMI 2.1

Mini DisplayPort 2.1

2,5 GB Ethernet-Anschluss

Sicherheitsschloss-Steckplatz

Zu den nach vorne gerichteten Pop-Out-Anschlüssen gehören zwei USB-C und ein USB-A

Verbinden Sie zwei Computerquellen mit Bild-für-Bild- und Bild-in-Bild-Unterstützung

Kompatibel mit Mac und Windows

Dell nimmt erste Bestellungen entgegen

Der Hersteller aus Texas nimmt nun die ersten Bestellungen für den neuen Monitor auf seiner Webseite entgegen, die Auslieferung soll innerhalb weniger Werktage erfolgen. Kommen wir nun zum Preis und der ist eine Ansage: Zur Einführung wird der Monitor zum Preis von 2399,00 Euro verkauft, dazu kommen noch 19% MwSt. Ergibt in Summe also einen Kaufpreis von 2854,41 Euro und ist somit fast 50% günstiger als das Pro Display XDR.

