Apple Watch: Zwei neue Herausforderungen kommen

Bewegung ist gut für Geist und Körper. Das weiß natürlich auch Apple und bietet regelmäßig sogenannte Activity Challenges für Träger der Apple Watch an. In den nächsten Wochen kann man sich zwei Herausforderungen sichern.

Heart Month

Der Monat Februar steht im Zeichen der Herzgesundheit, was wenig verwundert. In westlichen Gesellschaften sind kardiovaskuläre Erkrankungen eine der häufigsten Todesursachen. Aber auch seelisch steht der Februar für das Herz, es ist Valentinstag. Wir erwähnen es deshalb, weil Apple just am 14. Februar zur sogenannten Hearth Month Challenge bittet. Hier muss lediglich der Trainingsring in der Aktivitäts-App geschlossen werden, dann gibt es die Auszeichnung.

Unity Challenge

Schon kommende Woche startet Apple die Unity Challenge, die ein Bewusstsein für das Zusammenleben von Menschen aller Kulturen erzeugen soll – laut dem iPhone-Hersteller. Diese Herausforderung ist etwas herausfordernder, der Bewegungsring muss im Februar an sieben Tagen in Folge geschlossen werden.

Mondneujahr

Streng genommen bietet Apple sogar noch eine dritte Herausforderung an, die läuft aber außer der Reihe. Apple feiert damit das chinesische Mondneujahr, demzufolge ist diese Activity Challenge nur in China und in einigen anderen ostasiatischen Ländern verfügbar. Hier muss zwischen dem 22. Januar und dem 05. Februar lediglich ein Training von 20 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden.

Hinweis

Die Herausforderungen stehen nur im jeweiligen Zeitraum bzw. am jeweiligen Tag zur Verfügung. Ihr könnt natürlich auch jede andere App nutzen, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann.

