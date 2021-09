Home Apple Watch Apple Watch Series 7 verspätet: Ändert Apple seinen Zeitplan?

Die Apple Watch Series 7 stellt Apple offenbar vor einige Probleme bei der Fertigung. Das könnte sich auch auf die Vorstellung der neuen Generation auswirken, die eigentlich für September geplant war. Denkbar ist, dass Apple seinen Zeitplan noch einmal überdenken muss.

Apple hat dem Vernehmen nach Schwierigkeiten mit der Produktion der Apple Watch Series 7. Diese sei komplexer als ihre Vorgänger und die Massenfertigung musste daher zeitweise unterbrochen werden, heißt es zuletzt aus der Lieferkette, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Nun greift auch der Redakteur Mark Gurman diese Thematik auf. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters spricht er über die möglichen Perspektiven der Markteinführung der Apple Watch Series 7.

Danach könnte Apple deren Vorstellung auch so lange verzögern, bis die Uhr in ausreichender Stückzahl zur Verfügung steht.

Präsentation im September, Marktstart später?

Alternativ wird die neue Apple Watch zwar auf der September-Keynote vorgestellt, ist aber zunächst nu in sehr geringer Stückzahl verfügbar, was wohl für einigen Frust bei den Kunden sorgen dürfte. Denkbar wäre auch, dass Apple die neue Apple Watch Series 7 zwar im September vorstellt, aber einen späteren Marktstart ankündigt. Die neue Apple Watch wird wohl ein wenig größer ausfallen und in einem neuen Design erscheinen. Wir hatten zuvor in dieser Meldung berichtet, wie Apple den zusätzlichen Platz auf dem Display nutzen könnte. Auf neue Health-Features werden Kunden allerdings wohl verzichten müssen.

