Apple Watch Series 7 lädt schneller, aber nicht mit jedem Netzteil

Die neue Apple Watch Series 7 wird schneller aufgeladen als ihr Vorgänger. Das funktioniert allerdings nicht automatisch mit jedem Netzteil. Apple hat jetzt zusätzliche Details zu den Voraussetzungen für den neuen Schnelllademodus veröffentlicht.

Apples neue Apple Watch Series 7 (Affiliate-Link) mag sich zwar nur in wenigen Punkten von ihrem Vorgänger aus dem Jahr 2020 unterscheiden, doch einer dieser Punkte ist die Ladegeschwindikgeit. Die neue Apple Watch Series 7n wird laut Apple rund 33% schneller geladen als die Apple Watch Series 6. Von 0 auf 80% soll die Uhr in 45 Minuten geladen werden.

Allerdings ist nicht jedes Netzteil für dieses schnelle Aufladen geeignet. Apple hat jetzt spezifiziert, wie die Voraussetzungen hierfür aussehen: Um den neuen Schnelllademodus mit einem Netzteil von Apple nutzen zu können, ist ein Ladegerät mit 18 Watt Ausgangsleistung oder höher nötig, mithin also das Modell, das ab dem iPhone 11 Pro ausgeliefert wurde.

Wird ein Gerät eines Drittherstellers genutzt, muss es das USB Power Delivery-Protokoll unterstützen und wenigstens fünf Watt liefern. Zusätzlich ist das neue USB-C-Ladekabel eine Voraussetzung für die Nutzung des Fast Charging-Features. Apple liefert ein überarbeitetes Kabel mit einer Aluminium-Ladescheibe zur Apple Watch Series 7, aber kein Ladegerät.

Neues Fast Charging nicht überall verfügbar

Völlig skurril wirkt eine weitere Einschränkung für das Fast Charging, die aus einem neuen Supportdokument von Apple hervorgeht. Danach funktioniert es nicht in allen Ländern. In Argentinien, Vietnam und Indien ist das Fast Charging nicht verfügbar, die Gründe werden nicht genannt und liegen möglicherweise in regulatorischen Vorgaben.

Die neue Apple Watch wird ab heute an Kunden ausgeliefert, kommt aber nur mit langen Lieferzeiten. Bei Amazon kommt man unter Umständen schneller zum Zug.

