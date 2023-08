Home Apple Watch Apple Watch S9? Neue Modelle in Datenbank gesichtet

Nur noch wenige Wochen, bis neue Apple Watch-Modelle vorgestellt werden dürften: Da ist es wenig überraschend, dass in einigen einschlägigen Datenbanken neue Modelle auftauchen. Im September wird unter anderem die neue Apple Watch Series 9 erwartet.

Apple wird in wenigen Wochen eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen, auch neue Apple Watch-Varianten werden sicher erscheinen. Vor diesem Hintergrund ist es nur wenig überraschend, dass Apple langsam damit beginnt, in den einschlägigen Datenbanken die kommenden Modelle eintragen zu lassen, so etwa in der Datenbank für Bluetooth-Geräte. Dort ist nun ein Eintrag für ein neues Modell einer Apple Watch aufgetaucht.

Viel verrät die Eintragung nicht, die aktuellen Modelle unterstützen den Bluetooth-Standard nach Version 5.3.

Kommende Apple Watch-Modelle sind wohl kleinere Updates

Apple wird die Apple Watch S9 wohl mit einem leistungsfähigeren Chip ausstatten, was dringend überfällig ist, ebenso dürfte eine neue Version der Apple Watch Ultra den leistungsfähigeren S9-Chip erhalten.

Darüber hinaus wird es sich jedoch wohl um ein kleineres Upgrade ohne nennenswerte Neuerungen handeln. Apple hebt sich die wirklich spannenden Verbesserungen vermutlich für die gemutmaßte Apple Watch X auf, die zum zehnjährigen Stichtag der Markteinführung der ersten Apple Watch erwartet wird. In einer früheren Meldung haben wir zusammengefasst. Welche einschneidenden Änderungen diese Apple Watch X für das Lineup bedeuten könnte.

Die iPhone-Keynote, auf der auch die neuen Modelle der Apple Watch vorgestellt werden dürften, könnte in diesem Jahr auf den 12. oder 13. September fallen.

