Apple Watch S7-Bänder doch nicht mit alten Modellen kompatibel?

Sind die Armbänder der neuen Apple Watch Series 7 mit alten Apple Watch-Modellen kompatibel? Bis jetzt waren alle Beobachter sich hier eigentlich sicher: Alle Armbänder sollen mit allen Apple Watch-Modellen kompatible bleiben, doch jetzt kommen Zweifel auf.

Apple hat die initiale Apple Watch in den Größen 38 und 42 mm auf den Markt gebracht. Mit der Einführung der Apple Watch Series 4 änderte sich das: Seitdem sind die neuen Modelle in den Größen 40 und 44 mm erhältlich. Dennoch blieben alle Armbänder kompatibel. Das sollte auch bei der Einführung der neuen Apple Watch so bleiben, das war bis jetzt die erklärte Einschätzung vieler Beobachter, die zuletzt auch von einem Leaker gestützt wurde, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Doch das stimmt nicht, sagt zumindest ein etwas bekannterer Leaker: Max Weinbach ist dafür bekannt, in seinen Videos und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter viel über kommende Apple-Produkte zu erzählen. Das Problem: Von diesen Aussagen ist oft etwa die Hälfte oder etwas mehr tatsächlich zutreffend, viele andere Prognosen liegen aber auch daneben oder werden deutlich später als angekündigt eingelöst.

Nun erklärt er wiederum auf Twitter, die neuen Bänder werden wohl nicht mit den alten Modellen der Apple Watch (Affiliate-Link) kompatibel sein. Hierzu ist allerdings zu sagen, dass Apple auch erklärt, sein Solo Loop erfordere eine Apple Watch Series 4 oder höher. Tatsächlich aber funktionieren diese Bänder auch mit älteren Modellen, wenn auch die perfekte Passform dann nicht mehr gegeben ist.

Fwiw I've heard from an Apple store employee that they're not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won't be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf

— Max Weinbach (@MaxWinebach) September 2, 2021